'Geldiğinde konuşacağız' diyerek açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken mesaj: Muhatabımız Kılıçdaroğlu

Altılı masadaki adaylık düğümü, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşılmasıyla çözüldü. Seçimi Millet İttifakının kazanması durumunda masadaki diğer 5 partinin yanı sıra ABB ve İBB başkanları da cumhurbaşkanı adayı olacak. Kılıçdaroğlu ise bir yandan 81 ili ziyaret etmeyi planlarken diğer yandan da diğer partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Fox TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun olası ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MUHATABIMIZ KILIÇDAROĞLU"

"Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. Muhatabımız Kılıçdaroğlu.

('Bakanlık' iddiaları) Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz.

"SOMUT YOL HARİTASI ÜZERİNDE KONUŞACAĞIZ"

(Kılıçdaroğlu'nun ziyareti) Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız. Sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz."