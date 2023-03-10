HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Geldiğinde konuşacağız' diyerek açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken mesaj: Muhatabımız Kılıçdaroğlu

'Geldiğinde konuşacağız' diyerek açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken mesaj: Muhatabımız Kılıçdaroğlu

10.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının adayı olarak duyurulmasının ardından HDP'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklamasıyla gündeme gelmişti. HDP'den Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kendilerine henüz randevu talebi ulaşmadığını belirtirken Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda ne konuşacaklarını açıkladı.

'Geldiğinde konuşacağız' diyerek açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken mesaj: Muhatabımız Kılıçdaroğlu

Altılı masadaki adaylık düğümü, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşılmasıyla çözüldü. Seçimi Millet İttifakının kazanması durumunda masadaki diğer 5 partinin yanı sıra ABB ve İBB başkanları da cumhurbaşkanı adayı olacak. Kılıçdaroğlu ise bir yandan 81 ili ziyaret etmeyi planlarken diğer yandan da diğer partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

thumbs_b_c_3d29b3617ddbdde3b3d47b72f71800a6

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Fox TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun olası ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MUHATABIMIZ KILIÇDAROĞLU"

"Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. Muhatabımız Kılıçdaroğlu.

('Bakanlık' iddiaları) Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz.

"SOMUT YOL HARİTASI ÜZERİNDE KONUŞACAĞIZ"

(Kılıçdaroğlu'nun ziyareti) Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız. Sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz."

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP açıklaması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Müşteri bulamıyorlarsa...' İlk durağı Malatya!'Müşteri bulamıyorlarsa...' İlk durağı Malatya!
Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiMalatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildiSeçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Mithat Sancar hdp

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.