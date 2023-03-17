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Ertelendiğini HDP duyurmuştu! Destek turuna başladı, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi: Onu ev sahibine soracaksınız

17.03.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktıktan sonra destek turunda ilk ziyaretlerini bugün gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü HDP ile görüşeceği açıklanmış, daha sonra HDP tarafından yapılan açıklamada ziyaretin ertelendiği duyurulmuştu. CHP lideri, ilk ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada HDP ziyaretinin ertelenmesine de değindi.

Ertelendiğini HDP duyurmuştu! Destek turuna başladı, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi: Onu ev sahibine soracaksınız

14 Mayıs günden güne yaklaşırken cumhurbaşkanı adayları da netleşiyor. 6'lı masa liderlerinin ortak aday gösterdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı dışındaki partileri de birer birer ziyaret ederek seçimler için destek isteyecek. HDP ile cumartesi günkü görüşmesi ertelenen CHP liderinin yeni programı belli oldu.

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TOPU HDP'YE ATTI

Kılıçdaroğlu bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” dedi.

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HDP DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini HDP "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

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HÜSEYİN BAŞ İLE DE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu saat 15.00'te ise Bağımsız Türkiye Partisi'ne giderek BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşecek.

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