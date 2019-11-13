HABER

HDP'li Öcalan: "Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

"Bin yıllık kardeşlikten bahsediyorsunuz ama gereğini yerine getirmiyorsunuz. Hepimiz kaybediyoruz"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız." dedi.

Öcalan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da HDP gençlik meclisine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerin bulundukları illerde işkenceye maruz kaldıklarının iddia edildiğini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin bir döneminde "işkenceye sıfır tolerans" denildiğini ancak bu durumun artık gözardı edildiğini öne süren Öcalan, "Artık darp sıradanlaşmış, çıplak arama gibi insanları rencide eden uygulamalar en üst seviyeye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Öcalan, "Kürt meselesinin" içinden çıkılmaz bir hal aldığını, uluslararası bir boyuta taşındığını belirterek, "2015 yılından beri yoğun bir çatışma sürecinden geçiyoruz. Yüzde 90'ı Kürt halkından oluşan bölgelerin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. Bin yıllık kardeşlikten bahsediyorsunuz ama gereğini yerine getirmiyorsunuz. Hepimiz kaybediyoruz. Bir an önce bu Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız."

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olmaCHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Sınırımızın altında bir PKK devletine razı olmayacağız"
1/
Anahtar Kelimeler:
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan TBMM

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

TBMM'de CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.