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Heavy Rain şimdi de PC için geliyor

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TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Şimdiye kadar PlayStation’a özel geliştirdiği oyunlarla isminden söz ettiren Quantic Dream, aldığı bir kararla oyunlarını PC için de yayınlayacağını açıklamıştı. Quantic Dream, Epic Games Store üzerinden Heavy Rain, Beyond Two Souls ve Detroit Become Human oyunlarını kısa süre önce satışa sundu.

Heavy Rain şimdi de PC için geliyor

PC oyuncularının büyük bir sabırsızlıkla beklediği 3 yapım için birer de oynanabilir demo yayınlanacağı açıklanmıştı. Nitekim bahse konu bu demolardan ilki geçtiğimiz gün yayınlandı.
Quantic Dream 24 Haziran’da çıkacak olan Heavy Rain için kısa bir oynanış demosu yayınladı. Heavy Rain PC demosu an itibariyle Epic Games Store üzerinden indirilebilir durumda. Dilerseniz Heavy Rain PC demosu için buraya tıklayarak indirme linkine ulaşabilirsiniz.

Quantic Dream imzası taşıyan Beyond Two Souls için 27 Haziran’da, Detroit Become Human içinse yaz döneminde bir demo yayınlanacak.

Heavy Rain gibi 40.00TL’den satılacak olan Beyond Two Souls 27 Temmuz’da, Detroit Become Human ise önümüzdeki Sonbahar’da oyun severlerle buluşacak.

Açık konuşmak gerekirse, zamanında PlayStation 3 ve PlayStation 4 için çıkmış yapımları PC’de bu kadar uygun fiyatlardan oynamak büyük bir şans diyebiliriz. Bu arada Detroit Become Human’ın Epic Games Store’daki indirimli fiyatı 20.00TL seviyelerinde. Aynı oyunu PS Store’dan almak içinse 10 katı ücret ödemeniz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Heavy Rain pc

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