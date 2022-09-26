Heidi Klum dantelli iç çamaşırlarıyla pencere kenarında dans etti

Alman model Heidi Klum Instagram pozlarıyla öne çıkan ünlüler arasında yer alıyor. Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model çıplak pozlarını paylaşmakla kalmıyor bazen genç kocasının da çıplak pozlarına sosyal medyada yer vererek tepki çekiyor.

49 yaşında yıllara meydan okuyan Klum bu sefer de beyaz minik dantelli iç çamaşırlarıyla pencere kenarında dans ederken bir video çekti ve bunu da takipçileriyle paylaştı.

Geçirdiği keyifli anları "Aklını kaybet" notuyla paylaşan modele beğeni yağdı.



