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Heidi Klum dantelli iç çamaşırlarıyla pencere kenarında dans etti

26.09.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. 49 yaşında olan model zaman zaman genç kocasına verdiği erotik pozları da paylaşıyor. Klum bu sefer ise pencerenin kenarında minicik iç çamaşırlarıyla dans ettiği anları herkesle paylaştı.

Alman model Heidi Klum Instagram pozlarıyla öne çıkan ünlüler arasında yer alıyor. Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model çıplak pozlarını paylaşmakla kalmıyor bazen genç kocasının da çıplak pozlarına sosyal medyada yer vererek tepki çekiyor.

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49 yaşında yıllara meydan okuyan Klum bu sefer de beyaz minik dantelli iç çamaşırlarıyla pencere kenarında dans ederken bir video çekti ve bunu da takipçileriyle paylaştı.

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Geçirdiği keyifli anları "Aklını kaybet" notuyla paylaşan modele beğeni yağdı.

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