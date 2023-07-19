Heidi Klum'un kızı annesinin izinde! Pozlarıyla dikkat çekti

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, kendi gibi model olan 18 yaşındaki kızı Leni ile ünlü iç çamaşırı markasının koleksiyonunda yer alınca gündem olmuştu. Birçok kullanıcı Heidi Klum'u "Kızı 18 yaşına gelir gelmez onu bir cinsel objeye dönüştürmekle" suçlamıştı.

Eleştirileri umursamayan anne-kız sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Leni'nin dünyaca ünlü annesinin izinden giderek moda endüstrisine girmesi, 'nepo bebek' olduğu iddialarına neden olmuştu.

Heidi Klum'un 19 yaşındaki kızı Leni iç çamaşırı ve dantelli pantolonuyla modellik yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Leni Klum'a sosyal medyada "Annenin gölgesindesin", "Annenden daha güzelsin" yorumları geldi.