Helen Flanagan lüks kafeye bikiniyle girmek isteyince... "Yüzü kızardı..."

Futbolcu Scott Sinclair ile uzun yıllardır evli olan İngiliz oyuncu Helen Flanagan sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu son olarak tatilde başına gelen tatsız bir olayla gündem oldu.

Barbados'taki lüks bir restorandan kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle geri çevrilen Flanagan olayın duyulmasından kısa süre sonra turuncu çiçekli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

İddialara göre oyuncu üzerinde sadece altın rengi iki parçalı bir bikini varken restorana alınmayacağının söylenmesi üzerine mekana giremedi.

YÜZÜ KIZARDI VE BAŞKA BİRİNDEN ELBİSE ALDI

Dört yıldızlı kafede çalışan personelin çocuklarıyla birlikte içeri girmeden önce mayosunu örtmesini istemesi üzerine yüzünün kızardığı söylenen oyuncuya başka turistler tarafından elbise verildi.

Bir görgü tanığı The Sun'a "Dehşete düşmüş görünüyordu çünkü üzerinde sadece bir bikini vardı ve insanlar ona bakıyordu. Kız kardeşimin Skims marka siyah bir elbisesi vardı ve içeri girebilmesi için ona ödünç verdi" dedi.



