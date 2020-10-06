Hem sağlıklı hem enerji bombası: Fıstık ezmesi tarifi

Yulaf ezmesinin, kurabiyelerin, keklerin, pankeklerin içerisinde şeker kullanmak yerine; doğal bir şeker olan fıstık ezmesi kullanmayı deneyebilirsiniz.Son dönemde çok sık tercih edilen fıstık ezmesi özellikle sporcuların tatlı deposudur. Hızlıca tokluk hissi sağladığından dolayı da kilo kontrolüne yardımcı olur.

Paketlenmiş endüstriyel ürünlerin içeriğindeki koruyucu maddelerden uzak durmak isteyenler evde fıstık ezmesi tarifini deneyebilir. Fıstık ezmesi yapımı kolay olduğu için de sağlıklı beslenmek isteyenler evde zaman harcamadan yapabilir. Smoothie kaseleri, muffin, granola bar gibi lezzetlerle birlikte tüketebileceğiniz fıstık ezmesini aşağıdaki tariften inceleyerek evinizde deneyebilirsiniz.

Malzemeler

Mutfak robotu

300 gr tuzsuz ve kabuksuz yer fıstığı

1-2 tutam toz tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı

Öncelikle belirtmekte fayda var 300 gr yer fıstığı büyükçe bir sos kâsesi kadar fıstık ezmesine eşit gelir. Haftalık, günlük veya daha uzun süreli kullanmak için miktar sizin elinizde. Siz tek seferde daha fazla istiyorsanız miktarı artırabilirsiniz.

Fıstık ezmesi tarifi için mutfak robotuna fıstıkları alıp yüksek hızda parçalama işlemine başlayın. 8-10 dakika boyunca bu işleme devam edin. Kıvamı tutturduğunuz zaman robota fıstıkların üzerine dilerseniz bal veya tarçın ekleyebilirsiniz. Diğer tatlandırıcıları da ekledikten sonra son bir kez robotta çekin. Ağzı kapalı bir kavanoza alarak buzdolabında kullanım için bekletebilirsiniz.

Kıvamında Fıstık Ezmesi İçin Önemli Püf Noktaları

Fıstık ezmesi yapılışı ile ilgili dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.

Yer fıstıklarını işleme almadan önce 180 derecelik fırında 8-10 dakika kadar kavurabilirsiniz. Bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Böylelikle fıstıklar daha kavrulmuş bir tat bırakır ağızda.

Fıstık yağlı bir madde olduğundan dolayı da bu kavurma işlemi sayesinde daha az yağ bırakılır.

Mutfak robotunu çalıştırırken en yüksek hızda çalıştırdığınızdan her tarafın eşit parçalanmasını sağlamak istiyorsanız; işlemi 2’şer dakikalık aralarla yapabilirsiniz. Aralarda durmanız bu sayede robotun dinlenmesini sağlar. Hem de sizin kıvamı kontrol etmenize olanak sağlar. İlk başta taneli ve sert bir görünümü olsa da içerisindeki yağ sayesinde fıstıklar krema kıvamına gelmeye başlayacaktır. Kıvamı da tamamen size kalmış olmakla birlikte robot çalışırken kontrol edebilirsiniz.

Yoğun, daha az sürülebilir olmasını istiyorsanız 6-8 dakika yeterli olur. Ancak daha cıvık olması için 10 dakikadan biraz daha fazla robotta çekmeniz gerekir. Tabii fıstığın tazeliği duruma göre de bu süreler esneyebilir.