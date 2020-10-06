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Hem sağlıklı hem enerji bombası: Fıstık ezmesi tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sporcuların ve sağlıklı beslenenlerin en sevdiği lezzetlerden olan fıstık ezmesini evde kendiniz de yapabilirsiniz. İster hamur işlerinde ister tatlı ihtiyacında tüketebileceğiniz fıstık ezmesi tarifi şekersiz olması sebebiyle de sıklıkla tercih edilir.

Hem sağlıklı hem enerji bombası: Fıstık ezmesi tarifi

Yulaf ezmesinin, kurabiyelerin, keklerin, pankeklerin içerisinde şeker kullanmak yerine; doğal bir şeker olan fıstık ezmesi kullanmayı deneyebilirsiniz.Son dönemde çok sık tercih edilen fıstık ezmesi özellikle sporcuların tatlı deposudur. Hızlıca tokluk hissi sağladığından dolayı da kilo kontrolüne yardımcı olur.

Paketlenmiş endüstriyel ürünlerin içeriğindeki koruyucu maddelerden uzak durmak isteyenler evde fıstık ezmesi tarifini deneyebilir. Fıstık ezmesi yapımı kolay olduğu için de sağlıklı beslenmek isteyenler evde zaman harcamadan yapabilir. Smoothie kaseleri, muffin, granola bar gibi lezzetlerle birlikte tüketebileceğiniz fıstık ezmesini aşağıdaki tariften inceleyerek evinizde deneyebilirsiniz.

Malzemeler

  • Mutfak robotu
  • 300 gr tuzsuz ve kabuksuz yer fıstığı
  • 1-2 tutam toz tarçın (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı

Öncelikle belirtmekte fayda var 300 gr yer fıstığı büyükçe bir sos kâsesi kadar fıstık ezmesine eşit gelir. Haftalık, günlük veya daha uzun süreli kullanmak için miktar sizin elinizde. Siz tek seferde daha fazla istiyorsanız miktarı artırabilirsiniz.

  1. Fıstık ezmesi tarifi için mutfak robotuna fıstıkları alıp yüksek hızda parçalama işlemine başlayın. 8-10 dakika boyunca bu işleme devam edin.
  2. Kıvamı tutturduğunuz zaman robota fıstıkların üzerine dilerseniz bal veya tarçın ekleyebilirsiniz.
  3. Diğer tatlandırıcıları da ekledikten sonra son bir kez robotta çekin.
  4. Ağzı kapalı bir kavanoza alarak buzdolabında kullanım için bekletebilirsiniz.

Kıvamında Fıstık Ezmesi İçin Önemli Püf Noktaları

Fıstık ezmesi yapılışı ile ilgili dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.
Yer fıstıklarını işleme almadan önce 180 derecelik fırında 8-10 dakika kadar kavurabilirsiniz. Bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Böylelikle fıstıklar daha kavrulmuş bir tat bırakır ağızda.
Fıstık yağlı bir madde olduğundan dolayı da bu kavurma işlemi sayesinde daha az yağ bırakılır.
Mutfak robotunu çalıştırırken en yüksek hızda çalıştırdığınızdan her tarafın eşit parçalanmasını sağlamak istiyorsanız; işlemi 2’şer dakikalık aralarla yapabilirsiniz. Aralarda durmanız bu sayede robotun dinlenmesini sağlar. Hem de sizin kıvamı kontrol etmenize olanak sağlar. İlk başta taneli ve sert bir görünümü olsa da içerisindeki yağ sayesinde fıstıklar krema kıvamına gelmeye başlayacaktır. Kıvamı da tamamen size kalmış olmakla birlikte robot çalışırken kontrol edebilirsiniz.
Yoğun, daha az sürülebilir olmasını istiyorsanız 6-8 dakika yeterli olur. Ancak daha cıvık olması için 10 dakikadan biraz daha fazla robotta çekmeniz gerekir. Tabii fıstığın tazeliği duruma göre de bu süreler esneyebilir.

Fıstık Ezmesi Nasıl Yenir?

Klasik şekliyle kızarmış ekmeklerin üzerinde gördüğünüz fıstık ezmesi kahvaltılarda sık tercih edilir. Ancak son zamanlarda mutfağınıza giren smoothie kaseleri, muffin, granola bar, yulaf ezmesi, pankek gibi şipşak atıştırmalıkların içerisinde de tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda da yüksek doyurucu olduğundan sporcular ve diyet yapanlar öğün olarak da tüketebilir. Özellikle daha sağlıklı bir seçenek olarak hayatınızdan beyaz şekeri uzaklaştırma gibi bir girişim içerisinde iseniz; tatlı ihtiyacınızı fıstık ezmesi ile karşılayabilirsiniz. Fıstık ezmesi tarifi şekersiz bir alternatif olduğundan dolayı da tercihinizi bu yönde yapabilir ve lezzetli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Özellikle kurabiye, kek gibi hamur işlerine dayanamıyorsanız şekersiz versiyonlarını deneyebilirsiniz. Fıstık ezmesini kurabiyenin, kekin içine bal ve tarçınla birlikte ilave ettiğinizde tüm şeker ihtiyacınızı doğal yollardan karşılamış olacaksınız. Fıstık ezmesi ile cupcakelerinizin üzerini bile süsleyebilirsiniz. Kahvaltıların en pratik tarifi olan pankeklerin hamuruna fıstık ezmesi ilave edebilirsiniz veya fıstık ezmesi ile pişmiş pankeklerin üzerlerini süsleyebilirsiniz. Patlamış mısırları bile fıstık ezmesiyle soslayıp daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Sporcu Fıstık Ezmesi Nasıl Yapılır?

Hem atıştırmalık olarak hem de öğün olarak tüketebileceğiniz bir alternatif olan sporcu fıstık ezmesi tarifi aynı zamanda potasyum, magnezyum ve lif açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Bu sayede de hızlıca tokluk hissi sağlarken kilo dengesine de yardımcı olur. Özellikle uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara baktığınız zaman tip 2 diyabet risklerini azalttığını görebilirsiniz.
Fıstık ezmesi özellikle sağlıklı ve yüksek kalorili beslenip aynı zamanda da vücut geliştiren birçok insanın tükettiği başlıca besinlerdendir. Sporcu beslenmesi için önemli bir yere sahip olan fıstık ezmesiyle yarım ölçü protein tozu da kullanabilirsiniz. Sporcularda yukarıda verilen tarifi rahatlıkla kullanabilirler.

Fıstık Ezmesi Kalorisi Ne Kadar?

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi 94 kaloridir. Bir yemek kaşığının %72’lik kısmı yağ %16’sı proteindir. Dolayısıyla bu kadar yüksek yağ ve proteini bir arada başkaca bir besinde bulmak zor. Kalorisin diğer atıştırmalıklara göre yüksek olmasının sebebi ise içerdiği bu yüksek oranda yağ ve protein miktarından dolayıdır. Sağlıklı yağ dediğimiz doymamış yağ içerirler.
Dolapta uzun süre bekletildiğinde bu doğal yağ üst tabakada birikir. Bu haliyle bile tüketilebilir. 2 aydan uzun süre kullanılabilirler. Evde fıstık ezmesi yapımı bu kadar kolayken ve de bu kadar sağlıklı iken denemeye değer bu lezzet için kollarınızı sıvamalısınız.

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