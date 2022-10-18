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Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri

14.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel görünümlü ayakkabılar tercih ederken rahatlığınızdan da ödün vermek istemiyor olabilirsiniz. Ayak sağlığını desteklemeyen ayakkabılar, bir süre sonra farklı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Hem rahat hem şık olan ayakkabı çeşitleri bulmak zor olsa da piyasada pek çok seçenek bulmak mümkün. Sizler için birbirinden rahat ve şık ayakkabı modellerini araştırdık. İşte, hem kadın hem erkekler için en rahat ayakkabılar...

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri

Havaların serinlemesiyle sonbahar ve kış mevsimi için rahat ve şık olan ayakkabılar revaçta. Hem kadınlar hem erkekler, soğuk havalarda stil sahibi görüneceği ayakkabı modellerini tercih ediyor. Sizler için topuklu ayakkabıdan sneakera, bottan çizmeye kadar en kaliteli ayakkabı modellerini derledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Her adımda sizinle: PUMA Unisex Smash V2 Sneaker

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

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Sokak stilinin aranan parçalarından biri olan spor ayakkabılar artık gündelik kıyafetlerle de uyum sağlıyor. Modeli ve rengiyle asil bir duruş sergileyen PUMA Unisex Smash V2 Sneaker, rahatlığınızdan ödün vermeden şık olmanıza yardımcı olabilir. Yumuşak süet ve deri dış kaplama ile hazırlanan ürün, kalitesiyle kullananların beğenisini kazanır. Dayanıklı ve kaymaz tabanla üretilmiş bu modele şans verebilirsiniz.

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2. Kaliteli bot arayanlar için: WOW PLUS Günlük Rahat Boğazlı Şık ve Kullanışlı Siyah Erkek Bot Postal

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Sıradaki önerimiz rahatına ve şıklığına önem veren erkekler için ideal olabilir. WOW PLUS Günlük Rahat Boğazlı Şık ve Kullanışlı Siyah Erkek Bot Postal, konforlu yapısı ve modern tasarımı ile şıklığına önem veren erkeklerin beğenisini kazanacak. Suni deriden üretilmiş bot, yumuşak bir tabana sahip. Böylece sert tabanlı ayakkabılara göre çok daha rahat hissettirir. Kaliteli bir bot arıyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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3. Şıklığınıza şıklık katın: SOBY SHOES Kadın Günlük Rahat Şık Fermuarlı Klasik Bot Bootie ve Çizme

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Görünümüyle de göz dolduran SOBY SHOES Kadın Günlük Rahat Şık Fermuarlı Klasik Bot Bootie ve Çizme, sonbahar ve kış mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Üstelik birçok giyim tarzına da uyum sağlar. Sade şekilde tasarlanmış model, su geçirmeyen suni deriye ve ayak sağlığını koruyan ortopedik tabana sahip. Bu ürünü satın alarak hoş bir stil yakalarken ayak ve beden sağlığınızı da koruyabilirsiniz.

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4. Rahatına düşkün beylerin tercihi: Skechers SUMMITS Günlük Ayakkabı

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Rahatlığı ve şıklığı ile öne çıkan bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? Skechers SUMMITS Günlük Ayakkabı, hem spor hem klasik tarzı benimseyen erkekler için gayet uygun bir ayakkabı. Sentetik kauçuk materyalden üretilen tabanı sayesinde ürün, çok hafif bir yapıya sahip. Nefes alabilen yapısıyla ayağı terletmeyen model, kalitesiyle en iyi spor ayakkabı modelleri arasında yer alıyor.

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5. Zarif ve rahat: Modafırsat Kadın Arkası Açık Zincirli Sandalet

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Her ortama uyum sağlayabilen ayakkabı modellerinden biri, Modafırsat Kadın Arkası Açık Zincirli Sandalet olabilir. Ürün; iş, davet ya da arkadaş buluşmalarında giyebileceğiniz harika bir seçenek. Üzerindeki metalik görünümlü tokalar ile şık görünen model, sonbaharda da sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Dar kalıpta üretildiği için marka, ürünün bir beden büyük sipariş verilmesini öneriyor.

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6. Çizme sevenlere özel: La Vivi Kadın Siyah Pırlanta Taş Detaylı Şık ve Rahat Uzun Streç Çizme

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Diz altına kadar kavrayan rahat ve şık bir çizme arıyorsanız doğru yerdesiniz. La Vivi Kadın Siyah Suni Deri Cilt Pırlanta Taş Detaylı Kalın Tabanlı Şık ve Rahat Uzun Streç Çizme, su geçirmeyen suni deriden üretilmiş. Aynı zamanda modelin arkasında esneyebilen dalgıç kumaş kullanılmış. Topuk yüksekliği altı santimetre olan çizme ile rahatlığın ve şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz.

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7. Günün her saatiyle uyumlu: Miss Mitto Kadın Bej Süet Bağcıklı Kalın Tabanlı Şık ve Rahat Kısa Ayakkabı Bot

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Sizi sonbahar ve kış aylarında vazgeçilmeziniz olacak Miss Mitto Kadın Bej Süet Bağcıklı Kalın Tabanlı Şık ve Rahat Kısa Ayakkabı Bot ile tanıştıralım. Rahatlığının yanı sıra şık görünümüyle öne çıkan model, süet kullanılarak üretilmiş. Bej renkli olduğu için pek çok kıyafetle kolayca kombinlenebilir. Ayakkabının içi sıcak astar ile tasarlandığı için ürün, ayaklarınızı soğuğa karşı korur.

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8. Klasikten şaşmayanlar için: Clarks Damen Adriel Viola Topuklu Ayakkabı

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

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Rengi ve modeli ile göz dolduran Clarks Damen Adriel Viola Topuklu Ayakkabı, yüksek topuğuna rağmen ortopedik kalıbı sayesinde oldukça konforlu hissettirir. Suni deri dış materyali ve kauçuk tabanıyla ürün, hafif bir yapıya sahip. Topuklu bir ayakkabı olmasına rağmen ayağı rahatsız etmediği için kullananların beğenisini kazanır. Oluşturduğunuz kombinlerin çoğu ile uyum sağlayabilen bu ayakkabıyı inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

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9. Soğuk ve serin havaların aranan parçası: LEN10 Chelsea Bağcıklı ve Fermuarlı Günlük Klasik Şık ve Rahat Bot

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Son zamanlarda hemen herkesin favori ürünlerinden biri, ayağı saran kısa botlar. Özellikle de rahat ve şık modeller oldukça revaçta. LEN10 Chelsea Bağcıklı ve Fermuarlı Günlük Klasik Şık ve Rahat Bot, tasarımı ve rahatlığı ile gönlünüzü fethedecek bir ürün. Hem klasik hem spor tarza uyum sağlayabilen model, dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. Kaliteli bir kısa bot arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

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10. Sağlıklı adımlar için: Ayaktrendi Hakiki Deri ve Ortopedik Gündelik Kadın Ayakkabısı

Hem şık görünen hem rahat olan ayakkabı modelleri ve önerileri

Sokak stili ve spor tarzı benimseyenler buraya! Şıklığından ödün vermek istemeyenler için Ayaktrendi Hakiki Deri ve Ortopedik Gündelik Kadın Ayakkabısı, vazgeçilmez ürünlerden biri olabilir. Özellikle kemik çıkıntılı ayak yapısı olanlar, bu ayakkabıyı tercih edebilir. Gerçek deriden üretilmiş model, dayanıklı olduğu için uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hem klasik hem spor kombinlerinize uyacak rahat bir ayakkabı arıyorsanız bu ürün tam size göre!

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