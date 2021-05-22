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Hemen silmek zorunda kaldı! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den tartışma yaratan paylaşım

22.05.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bu sabah yanlışlıkla yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. Hatasını fark edip hemen silse de sosyal medyaya düşmekten kurtulamadı.

Hemen silmek zorunda kaldı! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den tartışma yaratan paylaşım

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de en az kardeşi kadar tanınan ve sevilen biri. 2012 yılında bir yarışmada "Sinema Güzeli" seçildikten sonra kardeşiyle birlikte oyunculuğa başlayan Gamze Erçel, birkaç denemenin ardından bambaşka bir yol seçti. Oyunculuk yapmak yerine influencer olmayı seçen Gamze Erçel, kısa sürede büyük başarı kazandı. 2019 yılında büyük aşk yaşadığı reklamcı Caner Yıldırım'la evlendikten sonra takipçileri artan ünlü isim, kızı Aylin Mavi'nin doğumundan sonra çok büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Gamze Erçel'in Instagram'da şu an tam 3.9 milyon takipçisi var. Ama son paylaşımıyla görüldü ki, kontrol ettiği tek Instagram hesabı kendisininki değil.

Hemen sildi

Gamze Erçel Hande Erçel Caner Yıldırım Aylin Mavi

Gamze Erçel, bu sabah için hazırladığı gönderilerden birini yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın hesabından paylaştı. Hatasının çabucak farkına varan Gamze Erçel, paylaşımı hemen sildi.

Gamze Erçel story

Ancak bu hatası dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada çoktan "Eşinin Instagram hesabını kullanmak" konulu tartışmalar başladı.


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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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