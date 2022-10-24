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  4. Hep aynısını yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall yatağına oturup iç çamaşırıyla poz vermeye doyamadı

Hep aynısını yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall yatağına oturup iç çamaşırıyla poz vermeye doyamadı

24.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyadan genellikle beden pozitifliğine yönelik olumlu mesajlar veriyor. Kadınların kendi bedenlerinde güzel olduğunu ve beden ölçülerinin sadece bir sayıdan ibaret olduğunu belirten Nall, sık sık vücudunu gösteren cesur paylaşımlar yapıyor. Son olarak dantelli beyaz bir iç çamaşırıyla verdiği pozu paylaşan Nall hayranlarında tam not aldı.

Hep aynısını yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall yatağına oturup iç çamaşırıyla poz vermeye doyamadı

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, dış görünüşü nedeniyle insanların yargılanmaması gerektiğini savunan paylaşımları sayesinde gündem olmayı başardı. 283 bin takipçisiyle vücut pozitifliğine yönelik pozlarını ve notlarını paylaşan Nall son olarak yatağın üzerinde beyaz iç çamaşırı takımıyla oturarak çekilen bir pozunu yayınladı. Nall’in hayranları fenomen ismin gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

“VÜCUT POZİTİF HAREKETİ”

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Sosyal medyadan büyük ilgi çeken gönderisine Nall, “Fazla kilolar ödüldür” notunu ekledi. Aynı zamanda gönderisini “kendini sevmek, motivasyon” ve “vücut pozifliği” etiketleriyle de destekledi.

Nall’in iç çamaşırlı cesur paylaşımı kısa sürede hayranlarının yorumlarını topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bana ilham oluyorsun. Seni her gördüğümde güzellik algım değişiyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek güzellik kesinlikle bu” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall

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