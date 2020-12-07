Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş

Çamaşırların yumuşaması ve güzel kokması için kullanılan çamaşır yumuşatıcıları oldukça popüler. Uzun süreli yumuşaklık ve koku vadeden birçok farklı markanın ürünleri piyasada yer alıyor. Tüm diğer deterjanlar gibi çevreye olumsuz etkileri bulunan yumuşatıcılar, göründüğü kadar masum değiller. Peki, sıklıkla kullanılan bu ürünlerin sağlığımıza etkileri bulunuyor mu?
Alışverişe gittiğiniz zaman büyük ihtimalle deterjanla birlikte yumuşatıcıyı da tereddüt etmeden sepetinize ekliyorsunuzdur. Yazımızı okuduktan sonra bu eylemi gerçekleştirmeden önce iki kere düşüneceksiniz.
Yumuşatıcılar, diğer deterjanlar gibi petrol türevi kimyasallar içerirler. Bu maddeler hem kıyafetler üzerinde kalıntı oluştururlar hem de suyla birlikte doğaya karışıp çevre kirliliğine neden olurlar. Kıyafetler üzerindeki yumuşatıcı etkileri, kumaş üzerinde ince bir tabaka oluşturmalarıyla gerçekleşiyor. Bu sayede kumaş olduğundan yumuşak bir his veriyor. Ayrıca bu tabaka statik elektriğin oluşmasını da engellediği gibi kumaşların su çekme ve tutma kapasitelerini de azaltıyor.
Polyester bazlı kıyafetler nemi hapsetmemesinden dolayı sağlıklı görülmezler. Pamuklu kıyafetlerinizi yumuşatıcıyla yıkadığınızda kumaşların polyester benzeri özellik kazanarak su çekmediğini görebilirsiniz. Su çekmeyen kumaşların yıkanması da zorlaşır. Bu sayede kir tam anlamıyla temizlenmez ve zamanla bakteri üremesi sonucu kötü koku oluşumu gözlenir. Kötü kokuyu tekrar yumuşatıcı kullanımıyla gidermeye çalışırsınız ve kumaşın ya da giysinin ömrünü farkında olmadan azaltmış olursunuz.
Tüm bunlardan önemlisi kendi sağlığımız. Yumuşatıcıların içeriğinde sağlığımızı olumsuz etkileyen kimyasallar bulunuyor. Bunlardan birkaçı şu şekilde:
Alfa terpineol: Merkezi sinir sistemi hasarı ve solunum yolu problemlerine yol açar.
Kafur: Doğru kullanıldığında faydalı olsa da direk cilt ile teması sonucu iltihaplanma ve yanma gözlemlenir.
Kloroform: Nörotoksin yani sinir sistemi için toksik etki gösteren bir maddedir.
Benzil asetat: Pankreas kanseriyle ilişkilidir.
Benzil alkol: Solunum yolu sistemini tahriş edici etki gösterir.
Etanol: Merkezi sinir sistemi hasarlarına neden olduğu biliniyor.
Etil asetat: Solunduğunda baş ağrısına, solunum yolu ve gözde tahrişe, kansızlığa ve karaciğer hasarına neden olur.
Limonen: Göz ve cildi tahriş ederek kanserojenik etki gösterdiği biliniyor.
Linalool: Merkezi sinir sistemi hastalıklarına ve kalbin çalışmasını olumsuz etkilediği düşünülüyor.
Hem doğayı hem bizi zehirleyen bu kadar fazla kimyasalı içeriğinde barındıran yumuşatıcıları kullanmak yerine yemeklerimizde de kullanabildiğimiz çok daha güvenilir alternatifleri çamaşırlarımızı yumuşatmak için kullanmak mümkün. Soda ya da sirke, ticari yumuşatıcılar gibi sahte yumuşatıcı etki göstermediği gibi hem beden hem çevre hem de cüzdan sağlığınızı koruyacaktır.
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