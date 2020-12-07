Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş

Çamaşırların yumuşaması ve güzel kokması için kullanılan çamaşır yumuşatıcıları oldukça popüler. Uzun süreli yumuşaklık ve koku vadeden birçok farklı markanın ürünleri piyasada yer alıyor. Tüm diğer deterjanlar gibi çevreye olumsuz etkileri bulunan yumuşatıcılar, göründüğü kadar masum değiller. Peki, sıklıkla kullanılan bu ürünlerin sağlığımıza etkileri bulunuyor mu?

KUMAŞLARIN ÜZERİNDE KORUYUCU BİR FİLM OLUŞTURUYOR

Alışverişe gittiğiniz zaman büyük ihtimalle deterjanla birlikte yumuşatıcıyı da tereddüt etmeden sepetinize ekliyorsunuzdur. Yazımızı okuduktan sonra bu eylemi gerçekleştirmeden önce iki kere düşüneceksiniz.

Yumuşatıcılar, diğer deterjanlar gibi petrol türevi kimyasallar içerirler. Bu maddeler hem kıyafetler üzerinde kalıntı oluştururlar hem de suyla birlikte doğaya karışıp çevre kirliliğine neden olurlar. Kıyafetler üzerindeki yumuşatıcı etkileri, kumaş üzerinde ince bir tabaka oluşturmalarıyla gerçekleşiyor. Bu sayede kumaş olduğundan yumuşak bir his veriyor. Ayrıca bu tabaka statik elektriğin oluşmasını da engellediği gibi kumaşların su çekme ve tutma kapasitelerini de azaltıyor.