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    4. Hepsi 6 yaşından küçük 6 çocuk annesi! 26 yaşındaki annenin rutini sosyal medyada gündem oldu

    Hepsi 6 yaşından küçük 6 çocuk annesi! 26 yaşındaki annenin rutini sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 15:21
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    TikTok'ta 'twins.two.twins' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir annenin sabah rutini görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Hepsi 6 yaşından küçük 6 çocuk annesi olan kadın çocuklarıyla oluşturduğu rutini paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde annenin özellikle hareketli sabah rutini viral oldu.

    İki çift yumurta ikizi ve aralarındaki yaş farkı bir hayli az olan iki çocuk olmak üzere toplamda 6 çocuk annesi olan bir kadının günlük hayatını gösteren TikTok paylaşımı kullanıcıların ilgisini çekti.

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    TikTok sayfasında, "Altı yaşın altında altı çocuğa sahip olmak gerçekten sabah rutinlerini oldukça telaşlı hale getirebilir. Fakat programımıza sadık kaldığımız sürece işler yolunda gidiyor" notuyla yaptığı paylaşımı gündem oldu.

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    Görüntülerde çocuklarını üst katta giydiren genç kadının hepsinin saçını tek tek yaptığı ve daha sonra öğle yemeğini hazırlamak ve çocuklar için su şişelerini doldurmak üzere mutfağa gittiği bir rutin başlangıcı yer aldı. Rutinin devamında ise sırasıyla çocuklarına ayakkabılarını giydirdiği ve okula gönderdiği saniyeler bulundu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 6 çocuklu anneyi hem tebrik ederken hem de günlük hayatını nasıl idare ettiğini merak etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu nasıl yapıyorsun?" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece bir tanesini zor idare edebiliyorum." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bazı günler zor geçiyor ama çok hızlı geçiyor" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tiktok
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