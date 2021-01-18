'Hepsi Müslüman' diyerek Tandav dizisinin yasaklanmasını istediler

Salman Khan’ın Sultan, Tiger Zinda Hai ve Bharat gibi çok sevilen filmlerine imza atan yönetmen Ali Abbas Zafar’ın son işi Hindistan’ı birbirine kattı. Hintli Politikacılar yönetmen Ali Abbas Zafar'ın Amazon'da yayınlanan Tandav dizisi için yasak çağrısı yaptı. 15 Ocak’ta yayınlanmaya başlayan dizi Hindu milliyetçi milletvekillerinin öfkesini çekti.

TANDAV DİZİSİNİ ŞİKAYET ETTİLER

Siyasi drama Tandav dizisini Mumbai'den bir parlamento üyesi olan Manoj Kotak, Hindistan'ın enformasyon ve yayıncılık bakanı Prakash Javadekar'a şikayet etti. Dizinin yaratıcılarının Müslüman olduğunun altını çizen parlamento üyesi, Tandav dizisinin kasten Hindu Tanrıları ile alay etmek ve Hindu dinine saygısızlık etmekle suçladı. Bu arada, diğer BJP lideri de diziye itiraz etti. Parti üyesi Ram Kadam, yapımcılara karşı polise şikayette bulundu. Ram Kadam Twitter’dan da açıklama yaparak şunları söyledi:

“Neden filmler ve web dizisi yapımcıları arasında Hindu tanrılarını aşağılama eğilimi oluyor? Son suçlu, #Tandav dizisi gibi görünüyor. #SaifAliKhan yine Hindu tanrılarını hedef almaya çalışan bir film veya dizinin parçası. Yönetmen Ali Abbas Zafar'ın Hindu Tanrısı Shiva ile alay eden o sahneyi kaldırması gerekiyor. Oyuncu Mohd Zeeshan Ayyub'un özür dilemesi ve gerekli değişiklikler yapılana kadar Tandav'ın boykot edilmesi gerekiyor. BoycottTandav."

Variety, tartışmanın odağındaki Hindu Tanrısı Şiva'yı canlandıran Müslüman aktör Muhammed Zeeshan Ayyub'la iletişime geçti. Aktör Twitter hesabından da yaptığı açıklamayla çekilen sahnelerin bir tiyatro oyunundan uyarlandığını ve herhangi bir kastın olmadığını söyledi. Amazon Prime konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



