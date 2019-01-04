Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor

Doğum bilimi ve jinekoloji dergisi BJOG tarafından yapılan araştırma, 'disparöni' (acı veren cinsel ilişki) adı verilen bu sağlık sorununun her yaştan kadını etkilediğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, bu sağlık sorunu çözümsüz değil.

Aynı araştırma, ayrıca pek çok kişinin bu konuyu utanç verici ve konuşulması zor bir konu olarak gördüğünü de ortaya koyuyor.

VAJİNA KURULUĞU, GERGİNLİK BAŞLICA NEDENLER

Acı veren cinsel ilişki çoğunlukla vajina kuruluğu, ilişki sırasında gergin olma ve zevk alamamayla ilişkilendiriliyor.

Bazı kadınlar acı nedeniyle cinsel ilişkiden çok korktuklarını da dile getiriyor.

Bu sorundan en çok etkilenenler, 50'li ve 60'lı yaşlarının sonundaki kadınlar. Bu kadınları 16-24 yaş grubu izliyor.

Araştırmaya, yaşları 16 ile 74 arasında değişen ve aktif cinsel hayatı olan yaklaşık 7 bin kadın katıldı.

'KISIR DÖNGÜ'

62 yaşındaki Karen (takma ismi), Londra'da yaşıyor ve sorunlarının 40'lı yaşlarda başladığını söylüyor:

"Cinsel arzumun önemli ölçüde dibe vurduğunu hissettim, uyarılma normalden çok daha uzun zaman almaya başladı ve anlayışlı bir eşim olmasına karşın, onu adım atmaktan endişe eder hale getirdim."