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    4. Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu... Arabasında 25 çocukla sehayat eden ilkokul öğretmeni durduruldu

    Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu... Arabasında 25 çocukla sehayat eden ilkokul öğretmeni durduruldu

    20.09.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Özbekistan'da ilkokul öğretmeni olarak görev yapan ismi açıklanamayan bir kadın arabası trafik polisleri tarafından durdurulduktan sonra ilginç bir manzaraya neden oldu. Öğretmenin arabasında bagajın içi de dahil olmak üzere ön ve arka koltukta toplam 25 öğrencinin olduğu tespit edildi.

    İsmi açıklanmayan kadın, Özbekistan'ın Buhara bölgesinde trafikte seyir halindeyken polisler tarafından durduruldu. Yol Güvenliği Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde bagajda 3 çocuğun, ön koltukta 6 çocuğun olduğu ve arka koltukların her santimetresine 16 çocuğun sıkıştığı görüldü.

    DÜZENLİ OLARAK BU ŞEKİLDE GÖTÜRÜYORMUŞ

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    Arabadan inen ilkokul çağındaki 25 çocuğun öğretmeni olduğunu ifade eden kadın ise, düzenli olarak öğrencileri her gün bu şekilde okuldan eve getirip götürdüğünü ifade etti.

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    Öğretmen geüvenli olmayan sürüş nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

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    Öğretmen Özbekistan

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