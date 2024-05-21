Her detayı korkunç! 54 yaşındaki adam 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştı... Cinsel saldırıyı engellemeye çalışan 10 yaşındaki kardeşini uçurumdan attı

MYNET| DIŞ HABERLER İngiltere'nin Brighton bölgesinde 54 yaşındaki Anthony Stocks isimli bir adam 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışırken cinsel saldırıyı engellemeye çalıştığı için kızın 10 yaşındaki kardeşini 30 metrelik uçurumdan aşağıya attı. The Mirror'un haberine göre, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ve 10 yaşındaki çocuğu öldürmeye teşebbüs suçlamalarını reddeden Stocks tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

"ÇIĞLIK SESLERİ DUYDUM"

Oxford Mahkemesi'nde görülen davada bir görgü tanığı 10 yaşındaki erkek çocuğunun uçurumdan düştüğü ana tanık olduğunu dile getirerek, tiz bir çığlık sesi duyduklarını belirtti. 30 metrelik yükseklikten betona düşen çocuk mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

Savcı Zoe Johnson olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sanık, 13 yaşın altındaki bir kızı kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Çocuk duruma karşı koydu. Sanık, çocuğun annesinin haberi olmadan onu Brighton'a, özellikle kayalıklara götürdü. Öğleden sonra, çocuk uçurumun kenarından 30 metre yükseklikten aşağıdaki yürüme yolunun altındaki betona düştü. Mucizevi bir şekilde ölmedi, ancak çok ciddi şekilde yaralandı ve Londra'daki hastaneye uçakla nakledilmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.