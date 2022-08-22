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Her evde mutlaka olması gereken Air Fryer fritöz çeşitleri

19.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağ kullanmadan çıtır çıtır patates kızartması hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Evet, yanlış duymadınız. Yeni nesil air fryer fritöz modelleri sayesinde kısa sürede en iyi ve en sağlıklı kızartmaları hazırlamak artık mümkün. Piyasada pek çok özellikte air fryer fritözler üretiliyor. Sizler için birbirinden kaliteli air fryer ürünlerini listeledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

Her evde mutlaka olması gereken Air Fryer fritöz çeşitleri

Hem zamandan tasarruf etmek hem sağlığınızı korumak istemez misiniz? Son zamanlarda geliştirilen yeni nesil fritözler sayesinde fırında uzun sürede hazırlanan kızartmalar tarihe karışıyor. Kısa zamanda büyük etkiler ortaya koyan air fryer fritöz modelleri, gelecekte mikrodalga ve fırınların yerini alacak gibi görünüyor. Listelediğimiz her bütçeye ve farklı pişirme programlarına sahip olan air fryer modellerini inceleyerek mutfaktaki yeni yardımcınızı seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Lezzetli kızartmaların ilk adresi: Philips HD9650/90 Air Fryer XXL Fritöz

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

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Philips HD9650/90 Air Fryer XXL Fritöz, fat removal teknolojisine göre üretiliyor. Böylece fazla yağ ayrılarak hapsoluyor. XXL aile boyu ile üretilen cihaz, bir bütün tavuk ya da yaklaşık olarak 1.5 kiloluk kızartmayı haznesinde pişirebiliyor. Sıcak tutma modu, hazırladığınız yemeği dilediğiniz zamanda sıcak şekilde tüketmenize olanak tanıyor. Rapid air teknolojisi ise yemeklerin lezzetli ve çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm çıkarılabilir parçalarda Quick clean teknolojisi uygulandığı için ürünün bu parçaları, bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkanabiliyor. Hem sağlıklı hem lezzetli yemekler hazırlamaya ne dersiniz?

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2. Çıtır çıtır lezzetlere merhaba: Schafer Siyah Fıt Fry Sıcak Hava Fritözü

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

Schafer Siyah Fit Fry Sıcak Hava Fritözü sayesinde minimum yağ ile maksimum lezzetin keyfini doruklara çıkarın. Fit Fry özel sıcak hava teknolojisi ile ürün, yemeğin eşit miktarda pişmesine ve iyi bir şekilde kızarmasına yardımcı oluyor. Muzlu kekten karides ve brownieden bonfileye kadar geniş pişirme yelpazesine sahip olan cihaz, besinlerin vitamin değerlerini koruyarak pişirme sağlıyor. 1500 W ısıtma gücü ve 3.5 litrelik pişirme kapasitesiyle kullanım kolaylığı sunuyor. Otomatik kapanma özelliği, zaman kontrolü, yağsız pişirme özelliği ve ayarlanabilir sıcaklık özelliği ile çok fonksiyonlu olan fritöz; mutfaktaki yeni yardımcınız olmaya aday!

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3. Yağ sıçratmadan sağlıklı kızartma isteyenler için: Mi Smart Air Fryer 3.5L Fritöz

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

Mi Smart Air Fryer 3.5L Fritöz, 3.5 kilogram kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Ürün, 1500 W motor gücü sayesinde kısa sürede az enerji harcayarak yemeklerinizi en lezzetli şekilde pişiriyor. Xioami markasına ait yeni nesil fritöz, 24 saat öncesinden ayarlama yaparak pişirme planı oluşturmanızı sağlıyor. 100'den fazla kolay yemek tarifi ile satışa sunuluyor. Akıllı kontrol destekli olan cihaz, OLED ekran içeriyor. Bu ekran, kolay ısı ve süre takibi yapmanıza yardımcı oluyor. Daha az yağlı, dumansız, lezzetli ve yağ oranı düşük yemeklerin tadını çıkarmak için bu ürünü sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

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4. Hem şık hem kullanışlı: Karaca Multifry Beyaz Air Fryer Yağsız Fritöz

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

Karaca Multifry Beyaz Air Fryer Yağsız Fritöz, rakiplerine oranla ergonomik tasarımı ile mutfaklarda daha çok tercih ediliyor. Motor gücü 1300 W olan ürün, yeterince lezzetli ve hızlı yemekler çıkarmanıza yardımcı oluyor. Hava teknolojisiyle pişirip ve çıtır çıtır lezzetler sunan ürün, kendiniz ve sevdikleriniz için harikalar yaratmanızı sağlıyor. Kulplu tasarımı sayesinde hazneye yerleştirilen malzemeler kolaylıkla çekilip çıkarılıyor. Bu sayede ürün, elinizi yakmayacak şekilde güvenli kullanım sunuyor. Yeni nesil bir fritöz arıyorsanız bu cihazı incelemenizde fayda var.

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5. Kalitesiyle öne çıkan: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air fryer

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

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Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Air Fryer; 4.2 litre kapasitesi, hava ile kızartma ve ızgara seçeneği ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. İkisi bir arada teknoloji sunan cihaz, aynı zamanda ekstra çıtır teknolojisi ile öne çıkıyor. Çok az yağ ile çıtır çıtır sonuçlar sunan Tefal marka yeni nesil fritöz; ızgara teknolojisi ile yumuşak sulu etler veya sebzelerin hazırlanmasında döküm alüminyum görevini üstleniyor. 80 ile 200 derece arasında yüksek hassasiyetli ısı kontrolü sağlayan ürün, otomatik uyarı ve 60 dakikalık zamanlayıcısı ile yemekleri klasik bir fırından %49 daha hızlı pişiriyor.

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6. Lezzetli kızartmalar için: Electrolux Explore 6 E6AF1-4ST Air Fryer

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

Electrolux Explore 6 E6AF1-4ST Air Fryer; sekiz programı, dokunmatik LCD ekranı ve 3.5 litre kapasitesi ile yüksek segmentte yer alan bir cihaz olma özelliği taşıyor. Dört farklı pişirme şekli sunan ürün; kızartma, fırınlama, kavurma ve ızgara yapabiliyor. En sevdiğiniz yemeklerin sağlıklı yolunu sunan cihaz, çok fonksiyonlu ve kullanışlı bir yardımcı olarak mutfakta her anınıza eşlik ediyor. İster mini kekler ister fırınlanmış sebzeler ya da ızgara etler hazırlayacağınız cihaz, tüm tariflerin en sağlıklı yolunu sunuyor. Kullanımı kolay ve hızlı olması ile birbirinden lezzetli ve 100'den fazla tarifi kolayca yapmanızı sağlıyor.

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7. Uygun fiyatıyla öne çıkan: Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi

Her evde mutlaka olması gereken Air-fryer fritöz çeşitleri

Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi, 800 W motor gücü ile dikkat çekiyor. Kızartma, fırınlama ya da ızgara yapma seçeneği sunan ürün; yağsız ve kalorisiz yemekler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Kullanımı kolay ve pratik olan cihaz, 30 dakikalık zamanlayıcı ve uyarı sesi ile yemekleri kısa sürede ve lezzetli biçimde pişiyor. Çıkarılabilir sepeti sayesinde kullanıcılar, ürünü kolayca temizleyebiliyor. Muadillerine göre tam fiyat performans ürünü olan Kiwi markalı air-fryer, mutfağınızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olmaya aday!

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