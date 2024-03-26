Her gören onu Afrikalı zannediyor ama İzmitli! Afro-Türk Zehra Özdemir sosyal medyadan seslendi... "Ben burada doğdum"

Doğma büyüme İzmitli olan Özdemir, siyahi olduğu için insanların Türk olduğunu algılama konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi.

Türkçe konuşmasını başarılı bulan bir teyzeyle aralarında geçen diyaloğu sosyal medyadan paylaşan Özdemir, "Az önce bir tane teyze geldi bana bir yeri sordu. Ben de normal bir şekilde tarif ettim. Sonra durdup 'Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun' dedi. 'Ben bu hastanede doğdum zaten' dedim. Sonra durdu böyle yaptı 'Kaç senedir buradasın?' dedi. '26 senedir buradayım' dedim. 'Ne kadar güzel öğrenmişsin Türkçe'yi" dedi. İnsanlarda bir algı problemi oluyor. Nasıl yani burada doğdu? Burada doğduysam Türkçe konuşmam gayet normal değil mi? Seka Devlet Hastanesi'nde doğdum. Anlayın, algılayın, sokun kafanıza" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Özdemir'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla ben zaten Türk'üm deseydin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok

güzelsin maşallah" yorumunu yaptı.