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    4. Her gören onu Afrikalı zannediyor ama İzmitli! Afro-Türk Zehra Özdemir sosyal medyadan seslendi... "Ben burada doğdum"

    Her gören onu Afrikalı zannediyor ama İzmitli! Afro-Türk Zehra Özdemir sosyal medyadan seslendi... "Ben burada doğdum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 10:01
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    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Afro Türk Zehra Özdemir'i gören herkes onu Afrikalı zannediyor. Zehra’nın doğma büyüme İzmitli Türk olduğunu öğrenince ise kimse şaşkınlığını gizleyemiyor. Türk olduğunu öğrendiklerinde insanların verdikleri tepkileri sık sık sosyal medyadan paylaşan Özdemir son olarak ise bir teyzeyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

    Doğma büyüme İzmitli olan Özdemir, siyahi olduğu için insanların Türk olduğunu algılama konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi.

    Türkçe konuşmasını başarılı bulan bir teyzeyle aralarında geçen diyaloğu sosyal medyadan paylaşan Özdemir, "Az önce bir tane teyze geldi bana bir yeri sordu. Ben de normal bir şekilde tarif ettim. Sonra durdup 'Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun' dedi. 'Ben bu hastanede doğdum zaten' dedim. Sonra durdu böyle yaptı 'Kaç senedir buradasın?' dedi. '26 senedir buradayım' dedim. 'Ne kadar güzel öğrenmişsin Türkçe'yi" dedi. İnsanlarda bir algı problemi oluyor. Nasıl yani burada doğdu? Burada doğduysam Türkçe konuşmam gayet normal değil mi? Seka Devlet Hastanesi'nde doğdum. Anlayın, algılayın, sokun kafanıza" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Özdemir'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla ben zaten Türk'üm deseydin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok
    güzelsin maşallah" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya İzmit
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