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  4. Her satırı ayrı bir vahşet! Karısını öldürüp parçalara ayırdı... Düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdi

Her satırı ayrı bir vahşet! Karısını öldürüp parçalara ayırdı... Düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdi

10.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan kan donduran bir cinayet dünyada basınında geniş yankı uyandırdı. 56 yaşındaki bir adam eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırdı. Cinayetinin delillerini karartmak isteyen 56 yaşındaki cani eş karısının cansız bedeninin parçalarını düdüklüde pişirip köpeklere yedirdi.

Her satırı ayrı bir vahşet! Karısını öldürüp parçalara ayırdı... Düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdi

Hindistan’da yaşanan bir cinayet herkesin kanını dondurdu. Polis sözcüsü Shrikant Pathak basına yaptığı açıklamada şüpheli şahıs Manoj Shani’nin 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya’yı öldürdüğünü söyledi. Cesedi 3-4 gün boyunca evinde sakladıktan sonra delilleri yok etmek için harekete geçen Shani karısının cansız bedenini 20 parçaya ayırdı. Eşinin beden parçalarını düdüklü tencerede kaynattıktan sonra plastik torbalara dolduran cani eş sokak köpeklerine dağıttı.

NEDENİNİ HENÜZ BİLİNMİYOR

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Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri cinayetin sonrasında eş Manoj Shani’yi göz altına aldı. Şüphelinin cansız bedenini parçalara ayırmak için elektrikli testere kullanıldığını ifade edilirken plastik torbalara konulan parçaların kademeli olarak farklı bölgelere atıldığı belirtildi. Cinayetin nedenine ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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cinayet Hindistan cani

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