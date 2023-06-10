Her satırı ayrı bir vahşet! Karısını öldürüp parçalara ayırdı... Düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdi

Hindistan’da yaşanan bir cinayet herkesin kanını dondurdu. Polis sözcüsü Shrikant Pathak basına yaptığı açıklamada şüpheli şahıs Manoj Shani’nin 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya’yı öldürdüğünü söyledi. Cesedi 3-4 gün boyunca evinde sakladıktan sonra delilleri yok etmek için harekete geçen Shani karısının cansız bedenini 20 parçaya ayırdı. Eşinin beden parçalarını düdüklü tencerede kaynattıktan sonra plastik torbalara dolduran cani eş sokak köpeklerine dağıttı.

NEDENİNİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri cinayetin sonrasında eş Manoj Shani’yi göz altına aldı. Şüphelinin cansız bedenini parçalara ayırmak için elektrikli testere kullanıldığını ifade edilirken plastik torbalara konulan parçaların kademeli olarak farklı bölgelere atıldığı belirtildi. Cinayetin nedenine ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



