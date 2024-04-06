Her satırı kan dondurdu! Cani koca öldürdüğü karısının cansız bedenini 200 parçaya böldü... Kalıntıları atması için arkadaşına para verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinin Lincoln bölgesinde 28 yaşındaki Nicholas Metson isimli bir adam eşini bıçaklayarak öldürdü. 200 parçaya böldüğü karısının cansız bedenini bir hafta boyunca dairesinin kilerinde sakladı. Mahkeme adamın cansız bedenini ve yayılan kokuyu temizlik ürünleriyle saklamaya çalıştığını ve sonunda Joshua Hancock isimli arkadaşından 50 sterlin karşılığında cansız bedeninin parçalarını atması için yardım istediğini dile getirdi.

İNTERNET ARAMALARI ELE VERDİ

Holly'nin kalıntılarından bazıları Lincs, Bassingham'daki Witham Nehri'nde bulundu. Metson'un telefonunda 'Bir cesetten nasıl kurtulurum?' ve 'Karım ölürse ne gibi faydalar elde edebilirim?' şeklinde internetten aramalar yaptığı ortaya çıktı. Pazartesi günü gerçekleştirilecek mahkemede Metson'un cezası kesinleşecek.