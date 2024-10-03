Her satırı korkunç! Bunun adı resmen işkence... Sevgilisinin dişlerini penseyle sökmeye çalıştı: "Matkap seç gözlerini oyacağım"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Durham kentinde yaşayan 21 yaşındaki Jack Robson isimli bir adam ismi açıklanmayan sevgilisine uyguladığı işkence nedeniyle tutuklandı. Sevgilisini isteği dışında alıkoyan ve tehditle yanında tutan Robson, eğer onu terk ederse onu, ailesini ve evcil hayvanlarını öldüreceğini iddia ediyordu.

Robson, sevgilisinin hareketlerini ve finansal işlerini de kontrol ediyordu. Aynı zamanda telefonundaki tüm sosyal medya uygulamalarını ve oyunlarını siliyordu. Sürekli olarak kısa mesajlarını kontrol ediyordu.

Robson'un penseyle gerçekleştirdiği saldırının sonrasında tıbbi destek almak için hastaneye giden ve polise suç duyurusunda bulunan kadın işkenceden kurtuldu. Robson tutuklandı, sorgulandı ve daha sonra kasıtlı boğma ve kasıtlı ağır bedensel yaralama suçlamasıyla yargılandı.

Durham Crown Mahkemesi tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.