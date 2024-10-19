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  4. Her satırı korkunç! Ev arkadaşını öldürüp cansız bedenini evin arka bahçesine gömdü... Kan donduran itiraf: 'Tartıştık yaptım'

Her satırı korkunç! Ev arkadaşını öldürüp cansız bedenini evin arka bahçesine gömdü... Kan donduran itiraf: 'Tartıştık yaptım'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 14:40
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Richard Thomas Martinez isimli bir adam ev arkadaşını öldürerek cansız bedenini evlerinin bahçesine gömmekle suçlandı. Tutuklanan Martinez polise verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul etti.

Her satırı korkunç! Ev arkadaşını öldürüp cansız bedenini evin arka bahçesine gömdü... Kan donduran itiraf: 'Tartıştık yaptım'

MYNET|DIŞ HABERLER Polis, Kaliforniya'nın Riverside kentindeki Sylvan Drive bölgesinde bir eve bir sakinin birkaç gündür görülmediği veya kendisinden haber alınamadığı yönündeki ihbarların ardından müdahale etti. Evdeki ilk araştırmanın ardından evde yaşayan Martinez adlı bir adamın ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilerek bir cinayet soruşturması başlatıldı. Martinez gözaltına alındı ve polis mülkte arama yaptı.

CANSIZ BEDENİ EVİN ARKA BAHÇESİNDE BULUNDU

Riverside İlçe Şerif Departmanına bağlı polis dedektifleri ve ceset köpekleri soruşturmaya yardımcı olmak üzere eve çağrıldı. Ceset köpekleri, dedektifleri arka bahçedeki yeni karıştırılmış toprağa karşı uyardı. Dedektifler alanı kazmaya başladılar ve insan kalıntıları keşfettiler. Kurbanın 31 yaşındaki Bradley Minder olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Martinez, ev arkadaşı Minder'ı öldürüp arka bahçeye gömmesinden önce bir tartışma yaşadıklarını itiraf etti. Martinez, Robert Presley Gözaltı Merkezi'ne götürüldü ve kefalet olmaksızın tutuluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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