Her satırı korkunç! İki çocuğunu öldüren cani anne iki hafta boyunca cansız bedenleriyle birlikte yaşadı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Guarapuava'da yaşayan Eliara Paz Nardes isimli bir kadın, önce üç yaşındaki oğlu Joaquim'i, ardından da 10 yaşındaki kızı Alice'i öldürdüğü gerekçesiyle 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, 33 yaşındaki adamın Joaquim'i yastıkla boğduğu, ardından da Alice'e sakinleştirici verdikten sonra onu astığı ifade edildi.

KOMŞULAR KOKUDAN ŞİKAYET ETTİ

Nardes, komşuları apartmanından gelen iğrenç kokudan şikayet edince 15 gün sonra tutuklandı. İki küçük çocuğun cansız bedenleri bir yatakta uzanmış halde bulundu ve karşılarındaki televizyonda ise bir korku filminin sahnesi açıktı. Nardes, birinci derece iki cinayet ve ceset saklamaktan da suçlu bulundu.,

Hakimler, çocukların kendilerini savunmaya bile çalışamayacak kadar küçük olmaları nedeniyle cezasının örnek teşkil ettiğini söyledi. Tutuklandığı sırada polis memurları, sanığın kendilerine, farklı babalara sahip olan çocuklarına ne duygusal ne de maddi olarak bakamayacağını hissettiğini ve daha sonra intihar etmeyi planladığını ancak bunu yapmadığını söylediğini belirtti.

"İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME HALİNDEYDİ"

Polis sözcüsü Ana Hass olay yerine geldiklerinde küçük çocukların cansız bedenlerinle karşılaştıklarını söyleyerek, "Daireye girdiğimizde, odasında çocukları yatarken bulduk. Yatakta uyuyor gibi görünüyorlardı, ancak çoktan ölmüşlerdi ve ileri derecede çürüme halindeydiler.Çocuğun yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve daha sonra kızın da eşarpla boğulduğunu söyledi, ancak bunu doğrulayacak bir rapor bekliyoruz. Şüpheli, suçları 14, 15 gün önce kendi çocuklarına karşı işlemiş olmalı. Çok yorgun ve yalnız olduğunu ve artık çocuklarını sadece maddi olarak değil, duygusal olarak da büyütemeyeceğini iddia etti. Sonuç olarak, kendini öldürmeyi düşündüğünü, ancak çocukların güvenebileceği kimse olmadığı için, önce onları öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.