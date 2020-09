Her şey hazır: Dişi Hulk belli oldu

Disney Plus, She-Hulk dizisine yeşil ışık yaktı. Kadın yeşil dev rolünde Tatiana Maslany’i izleyeceğiniz. Marvel dizisinin yönetmen koltuğunda Kar Coiro oturuyor. Dizi, kendisinden kan nakli aldıktan sonra Hulk güçlerini devralan Bruce Banner'ın kuzeni Avukat Jennifer Walters'ı (Maslany) anlatacak. Bununla birlikte, Bruce'un aksine Jennifer, kişiliğinin, zekasının ve duygusal kontrolünün çoğunu elinde tutabiliyor. Henüz resmi açıklama yayınlanmadı. Disney Plus, Marvel iş birliğinde yayınlanacak olan dizinin senaryosu ise Jessica Gao’ya ait.

BBC Amerika’nın 5 sezon süren Orphan Black dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran Tatiana Maslany, en iyi kadın oyuncu dalında üç Emmy ve bir Altın Küre adaylığı elde etti. 2016 yılındaki adaylığında Emmy'yi evine götürmeyi başardı. Son olarak HBO dizisi “Perry Mason”da rol aldı.

MARVEL’IN EKRAN MACERASI

She- Hulk dışında Disney Plus, Marvel iş birliğinde "Falcon and the Winter Soldier" ve "WandaVision" ilk olarak bu yılın sonlarında gösterime girecek, ardından 2021'in başlarında "Loki" gösterilecek. Marvel Studios ayrıca, "Hawkeye", "Ms. Marvel” ve “Moon Knight" adlı diziler için çalışmalara başladı.