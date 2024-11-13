Her şey saniyeler içinde yaşandı! Müşterisinin rahatlamasını isteyen berber masaj yaptı... Müşteri feç oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde bir adam berber dükkanına gitti ve tıraş olmak için koltuğa oturduğu görüldü. Saç ve sakal kesimi işlemi bittikten sonra berber müşteriye masaj yapmak istedi. İlk olarak müşterinin başına masaj yapan berber ardından ise omuzlarına bastırdı ve boynunu sertçe bir sağa bir sola çekmeye başladı.

ACI ÇEKMESİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Berberin masaj işlemleri sırasında müşteri acı çektiğini belirtmesine rağmen adam durmadı. En sonunda ise berber müşterinin boynunu sertçe çekip sola doğru çevirdi. Ancak bu sefer müşteri sandalyede otururken felç olur.

Sandalyeden aşağı kaymaya başlar ve berber ona su vererek yardım etmeye çalıştı. Ardından ise müşterinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.