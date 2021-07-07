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  4. Her yerde aranıyordu! ABD'de kaybolan köpek 7 yıl sonra bin 500 kilometre uzakta bulundu

Her yerde aranıyordu! ABD'de kaybolan köpek 7 yıl sonra bin 500 kilometre uzakta bulundu

07.07.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Florida eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu. Sgt. Pepper (Biber Çavuş) adlı köpek bulunduktan iki gün sonra sahibine kavuştu.

Her yerde aranıyordu! ABD'de kaybolan köpek 7 yıl sonra bin 500 kilometre uzakta bulundu

ABD'de Florida eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu.

Independent Türkiye’nin haberinde, Eaton County Hayvan Kontrolü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Yorkshire teriyeri cinsi köpek 6 yaşındayken ortadan kaybolmuştu.

Adı açıklanmayan sahibi, internette köpeğin bulunduğu yönünde bir ilan görse de iletişime geçtiğinde Sgt. Pepper'ın sahibi olduğunu söyleyen bir kişinin hayvanı çaldığını öğrenmişti.

Talihsiz köpeğin "annesi" bunun ardından polise ihbarda bulunmuş ve mikroçip şirketini bilgilendirmişti. Ancak köpek bulunamamıştı.

YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yetkililer köpeğin geçen pazartesi yüzlerce kilometre uzaktaki Michigan'da bulunduğunu, mikroçipteki iletişim bilgileri sayesinde sahibine ulaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, köpeğin çalındıktan sonra başına ne geldiğinin bilinmediği ancak son 5 yıldır mikroçipten ve çalındığından haberi olmayan bir aileyle yaşadığı kaydedildi.

Eaton County Hayvan Kontrolü görevlileri yaptıkları açıklamada, “Sgt. Pepper'ın asıl ailesiyle yeniden bir araya gelmesini anlayışla karşıladığı için ikinci aileye teşekkür ediyoruz” derken “Bu inanılmaz hikaye evcil hayvanınıza mikroçip taktırmanın ve iletişim bilgilerinizi güncel tutmanın önemini kanıtlıyor” diye konuştu.

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