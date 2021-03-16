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  4. Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu

Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu

16.03.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu

Caleb adındaki köpeğin yaşadığı mucizevi değişim görenleri duygulandırıyor. Baştan ayağa keneler, akarlar ve pirelerle çevrelenmiş olan köpeğin son hali, 'iyi insanlar iyi var' dedirtiyor.

Bulunduğunda bütün vücudunda pireler ve keneler olan üç yaşındaki Caleb, iyi insanların varlığını tekrar hatırlattı.

Vücudunun neredeyse tamamını kulaklarının ise her noktasını saran keneler ve pireler nedeniyle yardıma muhtaç olan köpek, bir hayvansever tarafından adeta yeniden hayata merhaba dedi.

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KENELER VÜCUDUNU SARMIŞ, DİRİ DİRİ YENİLİYORDU

İç kulaklarına ve vücuduna yapışan keneler tarafından adeta diri diri yenilen köpek gerekli bakım ve tedavinin ardından bambaşka bir hale büründü.

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Sahibi Dawn Superak köpeğin sağlıklı olma yolculuğundaki adımları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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