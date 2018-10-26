'Her yolu denedim ama kilo veremedim' diyorsanız bir de bunu deneyin! Kilo verdiren akupresür noktaları

KULAK NOKTASI
Kulak noktası, temel iştah kontrol noktalarındandır. Yerini bulmak için başparmağınızı, kulağınızın yakınındaki üçgen şekilli parçanın önüne yerleştirin. Çenenizi açıp kapayarak maksimum hareketin olduğu noktayı bulun. Bu noktaya, günde iki kez 1-3 dakika boyunca basınç uygulayın. Akubasıya göre, kulaklar, eller ve ayaklar, vücudun geri kalanına göre daha büyük bir enerji yansımasına sahiptir; dolayısıyla bu noktaları uyarmak, kilo verme hedeflerinize ulaşmanın en etkili yollarındandır.
ÜST DUDAK
Bu nokta, üst dudak ve burun arasında, merkezdedir. Aç ya da endişeli hissettiğinizde ya da günde 2 kez, bu noktaya 1-5 dakika boyunca basınç uygulayın.
DİZ NOKTASI
Bu noktaya basınç uygulamak, yalnızca sindirimi düzenlemez; aynı zamanda da adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur. Dizkapağının 5 cm aşağısında, bacağın dışına doğru merkezin hafifçe yanındadır. Midenizin düzgünce işleyebilmesi için bu noktaya her gün işaret parmağınızla 2 dakika boyunca basınç uygulayın. Bastırdığınızda, hafif bir acı ya da rahatsızlık hissedebilirsiniz.
DİRSEK NOKTASI
Akubası noktasını saptamak için dirsek ekleminizden dirseğinizin iç kıvrımına doğru başparmağınız kadar bir mesafe gidin. Her gün 1 dakika boyunca başparmağınızla bu noktaya basınç uygulayın. Bu noktaya basınç uygulamak, vücuttaki aşırı ısı ve nemin atılarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve ödem oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
AYAK BİLEĞİ NOKTASI
Bu nokta, bacağınızın iç tarafında, bileğinizin 5 cm yukarısındadır. Basıncı, başparmağınızla her gün 1 dakika boyunca uygulayın ve yavaşça bırakın. Hamileyseniz, bu basınç noktasını kullanmamanızda fayda var.
Bu teknikleri, her gün düzenli olarak uygulayın; yakında vücudunuzdaki değişimleri hissedeceksiniz. Sağlıklı kalın ve iştahınızı akubasının yardımı ile etkili ve kolay bir şekilde kontrol edin.
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