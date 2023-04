Her zamanki nasıl yazılır, her zamanki yazımı nasıl olmalıdır? Her zamanki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan kelimelerin doğru yazılışını öğrenerek yazım yanlışı anlatım bozukluğu gibi hatalardan kaçınmak mümkündür. Her zamanki kelimesi de hem konuşma hem de yazı dilinde sıkça kullanılır. Yazılışı konusunda kafa karışıklığı olduğu içinse bazen bu kelime tamamen birleşik olarak yazılabiliyor. Ancak kelimenin doğru yazılışı her kelimesi ile zamanki kelimesinin ayrı olarak yazılmasıdır.

Her zamanki nasıl yazılır?

Her zamanki doğru yazılışı konusunda bazı kişiler bilgi sahibi olmayabilir. Bir zarf olan bu kelime “ara vermeden, sık sık, sürekli” anlamında kullanılır. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda kafa karışıklığı olan ve gün içinde en sık yanlış yazılan kelimelerden biridir. Bu kelime kesinlikle birleşik yazılmamalıdır; aksi takdirde yazım yanlışına ve anlam kaymasına neden olabilir. Her zamanki kelimesinde her sözcüğü ayrı zamanki kelimesinde ki eki bitişik yazılmalıdır. Yani her zamanki şeklinde yazıldığında doğru olur.

Her zamanki ayrı mı yazılır?

Her zamanki bitişik mi yazılır ayrı mı diye oldukça sık araştırılır. Çünkü birden fazla kelime ve bir ekten oluşan bir zarftır. Bu da yazılışı konusunda kafa karışıklığı olmasına neden olur. Her zamanki kelimesinin doğru yazılışını öğrenerek yazım ve imla hatası yapmaktan kaçınmak mümkündür. Bu kelime grubu her zaman ayrı yazılmalıdır.

Her zamanki yazımı ile ilgili örnek cümleler

Her zamanki yazımı ile ilgili doğru bilgiye TDK sayesinde ulaşmak mümkündür. Bu sitede her kelimenin doğru yazılışı ve anlamı yer alır.Her zamanki TDK’ye göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimenin doğru ve yanlış kullanımı cümle içinde şöyle örneklendirilebilir: