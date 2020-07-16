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Herkes aynı hatayı yapıyor! Göz renginize özel makyaj tüyoları sayesinde...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gözler kalbin aynasıysa sizce de bakışlarınıza derinlik katmak gerekmez mi? İster kahverengi, ister mavi, ister ela gözlü olun. Bakışlarınızı vurgulamanın en etkili yolu güzel bir göz makyajı yapmak! Peki, gözlerinizin rengini vurgulayan makyaj tüyoları neler? Hangi renk göz farını ve eyelinerı kullanmalısınız?

Herkes aynı hatayı yapıyor! Göz renginize özel makyaj tüyoları sayesinde...

Bir makyajın en önemli kısmı, tabii ki güzel bir göz makyajı! Ama göz rengine göre uygun tonları seçmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Siz de gözlerinize en çok yakışacak makyajı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki yazıyı mutlaka okumalısınız.

GÖZ RENGİNE GÖRE MAKYAJ ÖNERİLERİ

Mavi Gözler için

Engin denizleri anımsatan gözlere sahipseniz çok şanslısınız! Gözleriniz makyaj yapmadan bile yeterince ilgi çekiyor demektir. Bir de uygun bir tonda makyaj yaparsanız gözlerinizi oldukça iddialı bir şekilde vurgulayabilirsiniz. Bunun için bizim size önerimiz turuncu ve tonlarında bir far kullanmak! Mavi ve turuncu zıt renkler olduğu için gözlerinizin rengini ortaya çıkarmak için yavruağzı ve şeftali gibi turuncunun tatlı tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu renkler size duru bir güzellik katar. Daha iddialı bir göz makyajı için gri gibi koyu renkleri de seçebilirsiniz. Siyah ya da lacivert bir eyeliner ve rimel ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Yeşil Gözler için

Dünyada en nadir bulunan göz rengine sahip olduğunuza göre siz de çok özel biri olmalısınız! O zaman öyle bir göz makyajı yapmalısınız ki herkes o güzel gözlerinize hayran kalsın. Ormanın derinliklerini yansıtan anlamlı bakışlarınızı vurgulamanın en güzel yolu, kırmızı bir göz farı kullanmak! Bu iddialı rengin haricinde açık bir ten rengine sahipseniz pembe tonlarını, koyu bir tene sahipseniz de mor tonlarını tercih edebilirsiniz. Kahve tonlarında bir eyeliner ve rimel de gözlerinizin rengini ortaya çıkarır. Mavi ve yeşil tonlarından ise kesinlikle uzak durmalısınız!

Kahverengi Gözler için

Mavi, yeşil, ela... Bu renklerin atasının kahverengi olduğunu biliyor musunuz? Diğer tüm göz renkleri mutasyona uğrayarak kahverengi gözden türedi. Siz de gözlerinizin rengini doğaya hayat veren topraktan aldıysanız bakışlarınıza derinlik katmak için mor, açık kahve, yeşil ve bronz tonlarını kullanabilirsiniz. Göz kapaklarınızda bu tonları, göz pınarınızda ise şampanya rengini kullanıp makyajınızı siyah bir eyeliner ve rimel ile tamamlayarak gözlerinizin rengini vurgulayabilirsiniz!

Ela Gözler için

Işıkta yeşil, karanlıkta kahverengi... İnsanlar göz renginize bir türlü karar veremiyorsa tebrikler: Ela gözlere sahipsiniz demektir! Bu karmaşık göz rengine uygun bir makyaj yapmak size zor geliyor olabilir. Ama vereceğimiz ipucu ile işiniz oldukça kolaylaşacak: Gözleriniz yeşile çalıyorsa pembe tonlarını, kahverengiye çalıyorsa bronz tonlarını kullanabilirsiniz. Üstelik mavi ve yeşil gibi iddialı tonlar da size oldukça yakışır. Muhteşem görünümünüzü siyah bir eyeliner ve rimel ile tamamlayabilirsiniz.

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