Herkes aynı hatayı yapıyor! Göz renginize özel makyaj tüyoları sayesinde...

Bir makyajın en önemli kısmı, tabii ki güzel bir göz makyajı! Ama göz rengine göre uygun tonları seçmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Siz de gözlerinize en çok yakışacak makyajı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki yazıyı mutlaka okumalısınız.

GÖZ RENGİNE GÖRE MAKYAJ ÖNERİLERİ

Mavi Gözler için

Engin denizleri anımsatan gözlere sahipseniz çok şanslısınız! Gözleriniz makyaj yapmadan bile yeterince ilgi çekiyor demektir. Bir de uygun bir tonda makyaj yaparsanız gözlerinizi oldukça iddialı bir şekilde vurgulayabilirsiniz. Bunun için bizim size önerimiz turuncu ve tonlarında bir far kullanmak! Mavi ve turuncu zıt renkler olduğu için gözlerinizin rengini ortaya çıkarmak için yavruağzı ve şeftali gibi turuncunun tatlı tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu renkler size duru bir güzellik katar. Daha iddialı bir göz makyajı için gri gibi koyu renkleri de seçebilirsiniz. Siyah ya da lacivert bir eyeliner ve rimel ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Yeşil Gözler için

Dünyada en nadir bulunan göz rengine sahip olduğunuza göre siz de çok özel biri olmalısınız! O zaman öyle bir göz makyajı yapmalısınız ki herkes o güzel gözlerinize hayran kalsın. Ormanın derinliklerini yansıtan anlamlı bakışlarınızı vurgulamanın en güzel yolu, kırmızı bir göz farı kullanmak! Bu iddialı rengin haricinde açık bir ten rengine sahipseniz pembe tonlarını, koyu bir tene sahipseniz de mor tonlarını tercih edebilirsiniz. Kahve tonlarında bir eyeliner ve rimel de gözlerinizin rengini ortaya çıkarır. Mavi ve yeşil tonlarından ise kesinlikle uzak durmalısınız!