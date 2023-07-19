Herkes Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’u merak ediyor! 3 haftadır görünmüyordu... Sosyal medya aşk iddialarını alevlendirdi

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang kamuoyunun karşısına son olarak 25 Haziran’da Rus, Vietnamlı ve Sri Lankalı yetkililer ile yaptığı görüşmelerde kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Temmuz ayının başından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Pekin görüşmesine katılmazken yine ABD İklim Elçisi John Kerry'nin devam eden ziyaretinin bir parçası olarak bir araya geldiği Çinli yetkililere katılmadı. Dışişleri Bakanının uzun süredir kamuoyuyla buluşmaması vatandaşların da ilgisini çekti.

HERHANGİ BİR CEVAP VERİLMEDİ

Çin’in popüler sosyal medya sitesi Weibo’da Qin Gang’un yokluğu gündem yaratmayı başardı. Platformda “Quin Gang nerede?” araması yapan kullanıcılar “Sonuç yok” mesajıyla karşılaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning basın mensuplarının bakanın yerini sorması üzerine verebilecek herhangi bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN Mİ ORTADAN KAYBOLDU?

Bakan Gang’ın Çin'in Phoenix TV'sinde Talk With World Leaders programının sunucusu ve yapımcısı olan gazeteci Fu Xiaotian ile yaşadığı aşk nedeniyle gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği iddia edildi.