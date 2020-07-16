Herkes doğru sanıyor ama hepsi yanlış! İşte diyetle ilgili yapılan en büyük hatalar...

Herkesin çevresinde "Bir arkadaş şu diyetle bir ayda 15 kilo vermiş!" tarzı cümleler kuran bir tanıdığı vardır. Bir ayda 15 kilo kadar büyük bir sayıya ulaşmak iyi bir şey gibi lanse edilir her zaman. Oysa bu kadar hızlı verilen kilolar ve sağlıklıdır ne de kalıcı. Diyet yaparken doğru gibi görünen yanlışlardan uzak durmanız gerekir. Peki, o yanlışlar neler?

BİR ÖĞÜNÜ BESLENMEDEN ÇIKARDIM!

Sağlıksız ama zayıf bir insan olmayı kimse istemez ama sağlıklı beslenme rutinini bozarken insanlar genelde rahatsız olmazlar. Kendinizi açlığa mahkum ederek ve sevdiğiniz her şeyden mahrum bırakarak zayıflamak sizi psikolojik olarak çökertecektir. Yapmanız gereken tek şey, abartıya kaçmadan sağlıklı şekilde beslenmek. Her akşam yağ ve karbonhidrat odaklı beslenen bir kişinin kahvaltıyı atlayarak zayıflayacağını düşünmesi büyük bir yanılgıdır.

Tüm öğünleri zamanında yiyerek ve öğünlerde protein ağırlıklı sağlıklı gıdalar tercih ederek işe başlamalısınız. Öğün atlayıp uzun süre aç kaldığınızda metabolizmanız zaten yavaşlayacağı için kilo vermezsiniz.