Herkes doğru sanıyor ama hepsi yanlış! İşte diyetle ilgili yapılan en büyük hatalar...

Herkesin çevresinde "Bir arkadaş şu diyetle bir ayda 15 kilo vermiş!" tarzı cümleler kuran bir tanıdığı vardır. Bir ayda 15 kilo kadar büyük bir sayıya ulaşmak iyi bir şey gibi lanse edilir her zaman. Oysa bu kadar hızlı verilen kilolar ve sağlıklıdır ne de kalıcı. Diyet yaparken doğru gibi görünen yanlışlardan uzak durmanız gerekir. Peki, o yanlışlar neler?
Sağlıksız ama zayıf bir insan olmayı kimse istemez ama sağlıklı beslenme rutinini bozarken insanlar genelde rahatsız olmazlar. Kendinizi açlığa mahkum ederek ve sevdiğiniz her şeyden mahrum bırakarak zayıflamak sizi psikolojik olarak çökertecektir. Yapmanız gereken tek şey, abartıya kaçmadan sağlıklı şekilde beslenmek. Her akşam yağ ve karbonhidrat odaklı beslenen bir kişinin kahvaltıyı atlayarak zayıflayacağını düşünmesi büyük bir yanılgıdır.
Tüm öğünleri zamanında yiyerek ve öğünlerde protein ağırlıklı sağlıklı gıdalar tercih ederek işe başlamalısınız. Öğün atlayıp uzun süre aç kaldığınızda metabolizmanız zaten yavaşlayacağı için kilo vermezsiniz.
Evet, sadece diyet yaparak kilo verebilirsiniz ama ideal kilonuza ulaşıp diyeti bitirdiğinizde ne olacak? Kısa süre içerisinde verdiğiniz kiloları geri alacak ve mutsuz olacaksınız. Diyet, sporla birlikte desteklendiğinde kalıcıdır. Vücudunuzun sıkılaşması ve yağ yakması gerekir. Sizi aç bırakan bir diyet yerine bir uzman tarafından sizin için hazırlanan sağlıklı bir beslenme döngüsü ve spor çok daha kalıcı sonuç verir.
Bir adet çikolata yememek için onun yerine avuç avuç kuru yemiş yiyen ve bu şekilde zayıflayacağını düşünenler varsa kötü bir haberimiz var. Tükettiğiniz besinlerin sağlıklı olması kalorisiz olduğu anlamına gelmez. Kilo vermek istiyorsanız, aldığınız kaloriye de dikkat etmeniz gerekir. Uzman bir diyetisyene gittiğinizde zayıflamanız için uygun günlük kalori miktarını belirleyecektir. Tabii ki, aldığınız bu kaloriyi karbonhidratlardan değil protein ağırlıklı almak çok daha iyidir.
Popüler kültürün zararlı etkilerinden bir tanesi de başkalarının yaptığı her şeyin doğru ve güzel gibi görünmesi, bir de taklit edilmesidir. Bir başkası için ideal olan diyet sizde zararlı etkilere yol açabilir ya da hiç işe yaramayabilir. Her insanın metabolizması ve hassas noktaları farklıdır. Yaptığınız diyetin etkili olmasını istiyorsanız size özel hazırlanmış bir diyeti uygulamalısınız.
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