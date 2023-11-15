Herkes onu arıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni erkek arkadaşının buzdolabında plastiğe sarılı halde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Heather Schwab'in annesi kızıyla yaklaşık 1 yıldır görüşmediğini söyleyerek polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Fox 4 News Dallas-Fort Worth'un haberine göre, anne Schwab'ın 42 yaşındaki erkek arkadaşı Chad Stevens'tan şüphelendiğini dile getirdi. Anne Stevens'in eski karısının kendisini arayarak adamın Schwab'ı öldürüp onu arka bahçeye gömdüğünü söylediğini belirtti.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Schwab'ın annesi Stevens'in eski eşinin anlattıklarını polise ihbar etti. Annenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Stevens'ın evi için arama emri çıkardı ve evinde korkunç bir sahne buldu. Tutuklama beyanında mutfağın girişinin alçıpan ile evin geri kalanından duvarla kapatıldığı belirtildi. Polisler alçıpanı kırdığında Schwab'ın cansız bedeni bol miktarda plastik ambalaja sarılmış halde buzdolabında bulundu.

Polis cesedi bulduktan sonra Stevens verdiği ifadede Schwab'ın Temmuz ayı sonlarında öldüğünü söyledi. Kadının cansız bedenini gördüğünde ne yapacağını bilemediği için Stevens onu buzdolabına koyarak saklamaya karar verdiğini ifade etti.