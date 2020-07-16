Herkes yanlış yapıyor! Sukulentin sağlıklı büyümesi için bakım önerileri ve su terapisi...

İç mekan bitkilerini seviyorsanız ama bir türlü yetiştirmeyi başaramadıysanız dikensiz kaktüs olarak da tabir edilen sukulent yetiştirmeye ne dersiniz? Biraz ilgi ve bakımla onlar memnun etmek çok da zor değil.

SUKULENTLERİNİZ YETERİ KADAR IŞIK ALIYOR MU?

Bitkiler için doğal ışıktan iyisi yoktur. Peki, iç mekanda yetiştirdiğiniz sukulentleriniz yeteri kadar ışık alıyor mu? İç mekanlarda doğal ışığı ayarlamak çok zordur. En iyisi evin en çok güneş alan penceresini seçmektir. Sukulentlerinizi bu pencerenin önüne yerleştirmek onlar için en iyisi.

SUKULENTLERİ SULAMAK İÇİN İPUÇLARI

Sukulentler de aynı kaktüsler gibi suyu depolarlar, bu yüzden toprakları iyice kuruduğunda sulama yapmalısınız. Çölü aklınıza getirin, günlerce kızgın güneşin altında kuruyan toprağa yağmur yağdığında kaktüsler adeta bayram eder. Aynı mantıkla siz de sukulentlerinize toprağı iyice kuruduğunda su verin. Bunu yaparken damlama şeklinde değil, direkt musluğun altında bolca sulayın. Sukulentleri çok sık ve aşırı sulamak onların ölmesine yol açar.

STANDART TOPRAKLAR SUKULENTLER İÇİN YETERLİ DEĞİL

Evlerimizdeki saksı bitkilerinin pek çoğu için standart bir toprak karışımı yeterlidir ama sukulentler gibi gezegendeki en sıcak ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış bir bitki, standart toprağı sevmeyebilir. Yarım saksı standart toprağı, yarım kumlu toprak ile karıştırarak sukulentleriniz için kendi karışımınızı yapabilirsiniz. Aşırı nemli toprağa dayanamadıkları için fazla suyun çıkmasını sağlamak için saksılarda drenaj delikleri olduğundan emin olun.