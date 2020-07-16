Herkes yanlış yapıyor! Sukulentin sağlıklı büyümesi için bakım önerileri ve su terapisi...

İç mekan bitkilerini seviyorsanız ama bir türlü yetiştirmeyi başaramadıysanız dikensiz kaktüs olarak da tabir edilen sukulent yetiştirmeye ne dersiniz? Biraz ilgi ve bakımla onlar memnun etmek çok da zor değil.
Bitkiler için doğal ışıktan iyisi yoktur. Peki, iç mekanda yetiştirdiğiniz sukulentleriniz yeteri kadar ışık alıyor mu? İç mekanlarda doğal ışığı ayarlamak çok zordur. En iyisi evin en çok güneş alan penceresini seçmektir. Sukulentlerinizi bu pencerenin önüne yerleştirmek onlar için en iyisi.
Sukulentler de aynı kaktüsler gibi suyu depolarlar, bu yüzden toprakları iyice kuruduğunda sulama yapmalısınız. Çölü aklınıza getirin, günlerce kızgın güneşin altında kuruyan toprağa yağmur yağdığında kaktüsler adeta bayram eder. Aynı mantıkla siz de sukulentlerinize toprağı iyice kuruduğunda su verin. Bunu yaparken damlama şeklinde değil, direkt musluğun altında bolca sulayın. Sukulentleri çok sık ve aşırı sulamak onların ölmesine yol açar.
Evlerimizdeki saksı bitkilerinin pek çoğu için standart bir toprak karışımı yeterlidir ama sukulentler gibi gezegendeki en sıcak ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış bir bitki, standart toprağı sevmeyebilir. Yarım saksı standart toprağı, yarım kumlu toprak ile karıştırarak sukulentleriniz için kendi karışımınızı yapabilirsiniz. Aşırı nemli toprağa dayanamadıkları için fazla suyun çıkmasını sağlamak için saksılarda drenaj delikleri olduğundan emin olun.
Son günlerde farklı türlerde sukulentlerin tek bir saksıda toplandığı fotoğraflarla karşılaşmanız olası. Farklı renklerde ve dokularda sukulentleri tek saksıda birleştirmek oldukça dekoratif bir görüntü yaratır ama burada dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var: Doğru sukulent türlerini doğru sıklıkta birleştirmek. Benzer büyüme oranları ve bakım gereksinimleri olan bitkileri karıştırdığınızdan ve eşleştirdiğinizden emin olmalısınız. Aşırı sık dikerseniz küf ve böcek istilaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Su terapisi, sukulent gibi sulu bitkilerin dehidrasyondan, hasardan kurtulmasına yardımcı olacak bir yöntem. Peki bu işlemi nasıl yapacaksınız? Sukulentinizi saksısından köküyle çıkarın, topraklarını temizleyin, köklerini doğrudan geniş, su dolu bir kabın içerisine batırıp 24-72 saat arasında bekletin. Bu terapi, aşırı derecede suya maruz kalan, uzun süre güneş görmeyen ya da aşırı güneş altında kalan sukulentlere uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken, su terapisini çok sık yapmamaktır. Bu terapi, sadece acil durumlarda cankurtaran olabilir.