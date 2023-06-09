Herkesi şaşkına çeviren olay! Nedenini araştırıyorlar... Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde arazi çökmesiyle birlikte sokaklarda büyük yarık ile çatlakların oluşması halkı endişelendirdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yolların büküldüğü ve eğildiği açık bir şekilde görüldü. Devlet destekli Global Times'ın bölge hükümetinden aktardığına göre, 3 Haziran itibarıyla en az üç adet 25 katlı çok katlı binada yaşayan toplam 3.899 kişi yakınlardaki otellere tahliye edildi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Tianjin hükümeti, sahada araştırma, haritalama ve izleme yaptıktan sonra jeolojik uzmanlar ve birkaç devlet dairesinden alınan ön bilgileri takiben olayı "ani bir jeolojik felaket" olarak nitelendirdi. Bu tür jeolojik olayların sonra derece nadir görüldüğü ifade eden uzmanlar yarık ve çatlakların muhtemelen 1300 metre derinlikteki yer altı boşluklarından kaynaklandığını ifade etti.