Herkesi şoke eden karışıklık! 6 yaşındaki çocuk, tatil için büyükannesini ziyaret etmek üzere tek başına seyahat ederken yanlış uçağa bindi

Tatil için büyükannesini ziyaret etmek üzere ilk kez tek başına uçağa binecek olan 6 yaşındaki Casper isimli çocuk Florida'ya giden uçak yerine başka bir uçağa bindirildi. WINK-TV'nin haberine göre çocuk, büyükannesini ziyaret etmek üzere perşembe günü Philadelphia Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'nın Fort Myers şehrindeki Southwest Florida Uluslararası Havalimanı'na uçacaktı.

Torununu havalimanında bekleyen büyükanne Maria Ramos, torunu Casper'ın beklenen uçuşta olmadığını öğrenince şoke oldu. Ramos, bavulu güvenli bir şekilde Florida'ya ulaşan Casper'ın varış noktasından dört saat uzaklıktaki Orlando'da olduğunu öğrendi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Havayolu şirketi açıklamasında, "Çocuk bir uçuş görevlisinin sürekli bakımı ve gözetimi altındaydı. Hatayı fark ettiğimiz gibi hemen aileyle iletişim kurup onları yeniden bir araya getirmek için harekete geçtik. Bütün Misafirlerimizi taşımanın sorumluluğuyla güvenliğini ciddiye alıyoruz ve uluslararası bir soruşturma yürütüyoruz. Bu deneyimden dolayı aileden özür dileriz." ifadelerini kullandı.