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    4. Herkesin içinde pantolonunun fermuarını açarak denize tuvaletini yapan adamı itti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Herkesin içinde pantolonunun fermuarını açarak denize tuvaletini yapan adamı itti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 07:56
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    Sosyal medyada paylaşılan ve Fransa'da çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde halka açık bir yerde fermuarını açarak denize tuvaletini yapan bir adam yer aldı. Çevresindekilere aldırış etmeden tuvaletini yapan adamın cezasını ise yoldan geçen bir kişi onu denize iterek verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Fransa'da gece yarısında sokakta herkesin içinde bir adam pantolonunun fermuarını açarak direkt denize tuvaletini yaptı. Ülkenin kıyı kesiminde meydana geldiği tahmin edilen olay saniye saniye bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilirken bir kişi tuvaletini yapan adamı denize itti.

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    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede kullanıcılar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İşte izlediğimde yapmak istediğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ellerine sağlık" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Fransa
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