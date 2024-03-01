Herkesin içinde pantolonunun fermuarını açarak denize tuvaletini yapan adamı itti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Fransa'da gece yarısında sokakta herkesin içinde bir adam pantolonunun fermuarını açarak direkt denize tuvaletini yaptı. Ülkenin kıyı kesiminde meydana geldiği tahmin edilen olay saniye saniye bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilirken bir kişi tuvaletini yapan adamı denize itti.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede kullanıcılar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İşte izlediğimde yapmak istediğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ellerine sağlık" yorumunu yaptı.