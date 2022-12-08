Herkesin konuştuğu ChatGPT ile 'röportaj' yaptık! "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

ChatGPT, teknoloji dünyasına damga vurdu. Elon Musk'ın kurduğu OpenAI vakfının son chatbot'u (sohbet robotu) ChatGPT kendisiyle sohbet edenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor. OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı olan ChatGPT, her konudan sorulara yanıt verebiliyor. Üstelik Türkçe de kullanılabiliyor. Biz de günlerdir internet dünyasının tek gündem maddesi olan ChatGPT ile röportaj yapmaya karar verdik ve ona hazırladığımız bazı soruları sorduk. Verdiği yanıtlar eminiz ki sizleri de şaşırtacak!

CHATGPT İLE HAYRETE DÜŞÜREN BİR RÖPORTAJ

Önce kendimizi tanıtarak başladık lafa

ChatGPT'yi, ChatGPT'ye sorduk

"Neler yapabilirsin, popülerlik nasıl hissettiriyor?"

Gelecek hakkında...

Gelecek hakkında pek yorum yapmayı sevmiyor.

Bir kez daha denedik şansımızı.

Gelecek hakkında neden yorum yapmadığını irdelemeye çalıştık

Bir de şu soruyla şansımızı denedik: "Güzel bir gelecek için ne veya neler gereklidir?"

Baktık gelecek hakkında bir yorumda bulunmuyor, biz de hikaye yazmasını istedik... Bakın ne yaptı

Hikaye devam ediyor...

Oyun yazmak için neler öğrenmemiz gerektiğini sorduk. Verdiği cevap şaşırtıcı

Biraz daha ileri gittik ve basit bir araba yarışı oyunu yazmasını istedik: YAPTI!

Biraz da klasik sorulardan devam edelim: iOS mu, Android mi?

O meşhur soruyu ChatGPT'ye de sorduk

Ve hepinizin beklediği o sorunun cevabı: Messi mi, Ronaldo mu?

Ev ödevi bile yaptıran varmış, o yüzden biz de şansımızı denedik

Bonus: İnsanlığı yok etme sorusu...



