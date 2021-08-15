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  4. HES kodu sorgusunda temaslı olduğu ortaya çıkan yolcuya 4 bin 50 TL ceza

HES kodu sorgusunda temaslı olduğu ortaya çıkan yolcuya 4 bin 50 TL ceza

15.08.2021 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumu temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

HES kodu sorgusunda temaslı olduğu ortaya çıkan yolcuya 4 bin 50 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde otobüslere denetim yaptı.

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TEMASLI OLDUĞU BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada Bursa'dan Ordu'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan H.H.A'nın durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Karantina kurallarını ihlalden H.H.A'ya 4 bin 50 lira para cezası yazıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale HES kodu
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