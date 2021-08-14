İki şoför de karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalandı

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, karantinada olması gereken otobüs şoförleri İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

İKİ ŞOFÖR DE TEMASLI ÇIKTI

Alanya’dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine sefer yapan şehirler arası bir otobüste yaptıkları sorgulamada, iki şoförün temaslı olduğu belirlendi. Şoförler ve içerideki yolcular Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi.

YOLCULARA VE ŞOFÖRLERE TEST YAPILDI

Otobüsteki yolculara ve şoförlere yeniden test yapılırken, karantinayı ihlal eden M.Ö. ve İ.Ç. adlı iki şoföre idari para cezası uygulandı. (İHA)



