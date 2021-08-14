HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki şoför de karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalandı

İki şoför de karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalandı

14.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri denetim esnasında bir yolcu otobüsünün şoförlerinin temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altında bulunması gerekirken direksiyon başında olduklarını tespit etti. Şoförler ve yolculara koronavirüs testi yapılırken sürücülere idari para cezası uyguladı.

İki şoför de karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalandı

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, karantinada olması gereken otobüs şoförleri İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

Son Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İKİ ŞOFÖR DE TEMASLI ÇIKTI

Alanya’dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine sefer yapan şehirler arası bir otobüste yaptıkları sorgulamada, iki şoförün temaslı olduğu belirlendi. Şoförler ve içerideki yolcular Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi.

YOLCULARA VE ŞOFÖRLERE TEST YAPILDI

Otobüsteki yolculara ve şoförlere yeniden test yapılırken, karantinayı ihlal eden M.Ö. ve İ.Ç. adlı iki şoföre idari para cezası uygulandı. (İHA)

Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmayanların sayısını açıkladıSağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koyduAtatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koydu
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştüKahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tekirdağ koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Yaşadıklarını anlatacak kelime yok: Eşimle helalleştik

Yaşadıklarını anlatacak kelime yok: Eşimle helalleştik

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.