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Heyecan verici! 8,8 milyar yıl öteden geliyor: "Türünün en uzak örneği"

20.01.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Hindistan'daki Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu (GMRT), lookback süresi 8,8 milyar yıl olan bir sinyal aldı. Bu sinyal, türünün şimdiye kadar tespit edilen en uzak örneği olarak nitelendirildi.

Heyecan verici! 8,8 milyar yıl öteden geliyor: "Türünün en uzak örneği"

Hidrojen, evrenin temel yapı taşı olarak görülüyor. Hatta evrenin özellikleri hakkında çok şey söyleyebileceği de belirtiliyor. Bu nedenle gökbilimcilerin, nerede bulunursa bulunsun, bu elementten gelen sinyalleri tespit etmekle çok ilgilendiği söyleniyor.

8,8 MİLYAR YILLIK 'REKOR' KIRAN SİNYAL!

Ancak Science Alert'in aktardığına göre; Hindistan'daki Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu (GMRT), 8,8 milyar yıllık devasa bir lookback süresine (ışığın yayılması ile algılanması arasındaki süre) sahip bir sinyal aldı. Böylece yüksüz, atomik hidrojenin sinyali, her zamankinden daha uzakta yakalandı.

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden kozmolog Arnab Chakraborty, "Şimdiye kadar, bu özel sinyali yalnızca yakındaki bir galaksiden yakalamak mümkündü ve bilgimizi Dünya'ya daha yakın olan galaksilerle sınırladık." dedi.

Atomik hidrojenin yaydığı radyo sinyali ise 21 santimetre uzunluğunda bir ışık dalgası. Bu tür dalgalar çok enerjik olmuyor ve ışık da yoğun olmuyor. Bu da uzaktan algılanmalarını zorlaştırıyor. Önceki rekor lookback süresi yalnızca 4,4 milyar yıldı.

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21 santimetrelik emisyon çizgisi, GMRT tarafından yakalanmadan önce kat ettiği geniş mesafe nedeniyle 48 santimetreye yayılarak gerilmişti. Bu, ışığın kırmızıya kayması olarak tanımlanan bir fenomen.

Ekip, SDSSJ0826+5630 adlı yıldız oluşturan uzak bir galaksiden gelen sinyali tespit etmek için kütleçekimsel merceklenme kullandı.

Bu çalışmanın sonuçları, astronomlara yakın gelecekte başka benzer gözlemler yapabilmeleri için umut verecek. Bize kendi galaksimizin başlangıçta nasıl oluştuğu hakkında daha fazla şey öğretebilir ve aynı zamanda astronomları evrenin ilk zamanlarında nasıl davrandığını daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Araştırma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayınlandı.

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uzay teleskop

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