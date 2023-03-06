Heyelanla başladı, depremle daha da büyüdü... Kapıya gelen korkudan geri dönüyor! "Ölmek istemiyorum"

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 5 yıl önce başlayan heyelanlar arazide kaymalara neden oldu. Heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yer altı sularından kaynaklı heyelan olduğu belirlenen mahallede riskli olduğu gerekçesi ile bazı evler için tahliye kararı verildi. Mahallede bulunanların çoğu evlerini terk etti. Afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin boşaltmadığı hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde daha da genişledi. Depremi hissedip, kendileri dışarı atan çift, gidecek yerleri olmadığı için hasarın büyüdüğü evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

‘İMKANI OLAN EVLERİNİ BIRAKTI GİTTİ, İMKANIMIZ OLMADIĞI İÇİN BURADA KALDIK’

Kahramanmaraş’taki depremleri hissettiklerini ve bu sırada evlerindeki çatlakların büyüdüğünü belirten Fadime Yılmaz, “5 yıldır arazide kaymalar var. Burası afet bölgesi ilan edildi. İmkanı olan evlerini bıraktı gitti, imkanımız olmadığı için burada kaldık.

Korku ile evimde yaşamaya devam ediyorum. Ev gittikçe yanlıyor.

‘AYNI DEPREMİ BURADA YAŞADIK’

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Aynı depremi biz de burada yaşadık. Orada deprem olunca bizim evimiz çok sallandı. O korku ile yataktan fırladık. Eşim biraz ağır işitiyor. Onu kaldırdım ve dışarı çıktık. Korkudan eve giremedik. Dışarıda yattık. Ev bütün olarak gitti geldi, yanladı. Yerlerde ve duvarlarda olan ufak tefek çatlaklar hep büyüdü. Ev şu an yamuk duruyor” dedi.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Evin yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ölmek istemiyorum. Enkaz altında kalmak istemiyorum.

‘Çıkın diyorlar bize, gidecek yerim yok. Burası yıkılacak belli. Yaz kış evin kapısını açık bırakıyorum ki ev yıkılırken kaçıp canımı kurtarayım.

'KAPIYA GELEN KORKUDAN GERİ DÖNÜYOR'

Misafirim bile eve gelmez. Kapıya gelen korkudan geri dönüyor. Çaresizim” dedi.

(DHA)



