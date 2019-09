Heykeli dikilen bu hayvanlar gözlerinizi yaşartacak!

Alaska’nın kuzeyinde, dondurucu soğuğun tam merkezinde bulunan Nome adlı küçük bir liman kasabasında ölümcül Difteri hastalığı ortaya çıktı. Difteri hastalığı nedeniyle özellikle çocukların içinde bulunduğu bir çok insan ölüm riskiyle başbaşa kaldı. 1925 yılında gerçekleşen bu olayda, öncelikle Nome kasabasından 1085 km mesafedeki Nenana bölgesine, oradan da Anchorage kasabasına gidilerek hastalığı önleyecek serumların alınması gerekiyordu. Fakat bir ocak ayında gerçekleşen bu felaket nedeniyle hava koşulları büyük bir engel yaratıyordu. Hastalanan insanların ölmemesi için kasabada gönüllü bir ekip oluşturuldu ve bu ekibin içerisinde de kahraman kızak köpeği Balto bulunuyordu. Balto’nun dayanıklı, sadık ve zeki oluşu sayesinde yolun 85 km’lik en zor olan kısmında Balto ve onun yanında bulunan 3 köpek ile birlikte bu yol geçildi ve zorlu koşullarda istenilen serum vaktinde getirildi. Bu sayede onlarca insanın hayatı kurtarıldı. Bu dokunaklı ve önemli olay nedeniyle Balto ve arkadaşlarının anısına New York City’de Central Park’ın içine “Dayanıklılık, Sadakat, Zeka” yazılı heykeli dikildi.

2. Japonlar tarafından çok sevilen ve akıllara geldikçe hüzünle anılan sadık köpek Hachiko

Prof. Dr. Hidesabura Ueno tarafından sahiplenilen ve isminin anlamı Japonca da “sekiz tane” anlamına gelen Hachiko, akita cinsi bir köpek yavrusuydu. Hachiko yıllar geçti ve büyüdü. Bu zaman boyunca çok sadık bir dost haline gelen Hachiko, profesörü her sabah üniversiteye gitmek için kullanmış olduğu trene kadar götürürdü ve o gelene kadar onu beklerdi. Uzun bir süre boyunca bu şekilde devam eden yaşamı bir gün üzücü bir hal aldı. Hachiko, sahibini yine tren istasyonuna bıraktı fakat bu onu son defa görüşü olacaktı. Hachiko her zamanki gibi profesörün gelme saatinde istasyonda bekliyordu fakat o gün Prof. Dr. Hidesabura Ueno geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Hachiko o gün profesörü çok uzun bir süre bekledi fakat gelmediğini görünce evine döndü. Fakat Hachiko her gün aynı saatte, aynı yerde sahibini beklemeye devam etti. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen Hachiko profesörü ne olursa olsun orada bekledi. Bölge halkı ve istasyonda çalışan insanlar onun ihtiyaçlarını karşıladı. Hachiko 10 yılın ardından bir gün yine aynı şekilde ve zamanda istasyonda beklerken yaşının ilerlemesi nediyle öldü. Hachiko’nun ölümü Japonya’da gazeteler aracılığıyla yayıldı. Ülkede bir gün yas ilan edildi ve halkın bağışları ile Shibuya istasyonu önüne bronzdan bir Hachiko heykeli dikildi. Hachiko’nun bu hikayesini konu alan bir de filmi var.