Heykeli dikilen bu hayvanlar gözlerinizi yaşartacak!

Bazı insanlar için yaşamları boyunca elde ettikleri başarılar, cesur davranışlar veya akılda kalıcı olaylar sonucunda diğer insanlar tarafından bilinirliklerinin artması, nesilden nesile aktarılması veya duyulan saygı nedeniyle onları simgeleyen heykeller dikilebilir. Bu heykeller onların yıllar geçse de unutulmamasına, hak ettiği saygıyı görmesine, nesilden nesile aktarılmasına neden olacaktır. Tabii heykeli dikilmiş tek canlı türü insan değildir. Bunun yanında yaptıkları ile herkesin gönlünde yer edinmiş, akıllara geldiğinde “vay be!” dedirtecek veya malesef zulme kurban gitmiş hayvanların da heykelleri dikiliyor. Onlar bu dünyadan melek olup uçsa da hep hatırlanacak ve masum bir iç çekişe neden olacaklar. Gelin heykeli dikilen hayvanlara birlikte bakalım… 1. Köpek Balto sayesinde koca bir kasaba hastalıktan ölmekten kurtuldu! Alaska’nın kuzeyinde, dondurucu soğuğun tam merkezinde bulunan Nome adlı küçük bir liman kasabasında ölümcül Difteri hastalığı ortaya çıktı. Difteri hastalığı nedeniyle özellikle çocukların içinde bulunduğu bir çok insan ölüm riskiyle başbaşa kaldı. 1925 yılında gerçekleşen bu olayda, öncelikle Nome kasabasından 1085 km mesafedeki Nenana bölgesine, oradan da Anchorage kasabasına gidilerek hastalığı önleyecek serumların alınması gerekiyordu. Fakat bir ocak ayında gerçekleşen bu felaket nedeniyle hava koşulları büyük bir engel yaratıyordu. Hastalanan insanların ölmemesi için kasabada gönüllü bir ekip oluşturuldu ve bu ekibin içerisinde de kahraman kızak köpeği Balto bulunuyordu. Balto’nun dayanıklı, sadık ve zeki oluşu sayesinde yolun 85 km’lik en zor olan kısmında Balto ve onun yanında bulunan 3 köpek ile birlikte bu yol geçildi ve zorlu koşullarda istenilen serum vaktinde getirildi. Bu sayede onlarca insanın hayatı kurtarıldı. Bu dokunaklı ve önemli olay nedeniyle Balto ve arkadaşlarının anısına New York City’de Central Park’ın içine “Dayanıklılık, Sadakat, Zeka” yazılı heykeli dikildi.

2. Japonlar tarafından çok sevilen ve akıllara geldikçe hüzünle anılan sadık köpek Hachiko Prof. Dr. Hidesabura Ueno tarafından sahiplenilen ve isminin anlamı Japonca da “sekiz tane” anlamına gelen Hachiko, akita cinsi bir köpek yavrusuydu. Hachiko yıllar geçti ve büyüdü. Bu zaman boyunca çok sadık bir dost haline gelen Hachiko, profesörü her sabah üniversiteye gitmek için kullanmış olduğu trene kadar götürürdü ve o gelene kadar onu beklerdi. Uzun bir süre boyunca bu şekilde devam eden yaşamı bir gün üzücü bir hal aldı. Hachiko, sahibini yine tren istasyonuna bıraktı fakat bu onu son defa görüşü olacaktı. Hachiko her zamanki gibi profesörün gelme saatinde istasyonda bekliyordu fakat o gün Prof. Dr. Hidesabura Ueno geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Hachiko o gün profesörü çok uzun bir süre bekledi fakat gelmediğini görünce evine döndü. Fakat Hachiko her gün aynı saatte, aynı yerde sahibini beklemeye devam etti. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen Hachiko profesörü ne olursa olsun orada bekledi. Bölge halkı ve istasyonda çalışan insanlar onun ihtiyaçlarını karşıladı. Hachiko 10 yılın ardından bir gün yine aynı şekilde ve zamanda istasyonda beklerken yaşının ilerlemesi nediyle öldü. Hachiko’nun ölümü Japonya’da gazeteler aracılığıyla yayıldı. Ülkede bir gün yas ilan edildi ve halkın bağışları ile Shibuya istasyonu önüne bronzdan bir Hachiko heykeli dikildi. Hachiko’nun bu hikayesini konu alan bir de filmi var.

3. Hiçbir atın geçemediği efsanevi şampiyon “Secretariat” Hipodromlarda boy gösterdiği dönemde tüm dünyaya yayılan bir fenomen haline gelen, tüm dikkatleri üzerine toplayan, kalbi normal bir atın 2.5 katı büyüklüğünde olan ve cüssesinin diğer atlara nazaran büyük olması sebebiyle 2 kat fazla yiyen bir safkan. Secretariat tüm zamanların en iyi koşu atı olarak kabul ediliyor. 2 bin 400 metreyi sadece 2 dakika 24 saniyede koşan bir at. Hızını daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; hemen arkasında ki diğer yarış atına olan mesafesi kameraların Secretariat’la takipçisini aynı kadraja alamayacak kadar fazla. Anısını yaşatmak için California ve New Jersey’de birer sokağa adı verilen Secretriat’ın heykeli de dikilmiştir. 4. Kadıköy’ün unutulmayacak kedisi “Tombili” Oturuşu ile meşhur olan Kadıköy’ün bıçkın kedisi Tombili, aslında sosyal medyada kaldırım taşında vermiş olduğu poz sayesinde fenomen haline geldi. Herkes tarafından bilinmeye başlayan Tombili aracılığıyla dünyada hayvanlara gösterilen şiddet konusunda bilinç yaratmak için Dünya Hayvan Hakları Günü’nde, 17 bin hayvan dostunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çağrı sonucu Kadıköy Belediyesinin de izniyle, sosyal medyada fenomen olduğu pozunun heykeli yapıldı.