Hiç görmediği kadına 450 bin TL vermişti! Esra Erol'daki yayın ihbar kabul edildi, Halis Ağca'yı dolandıran çift tutuklandı

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programında katılarak yardım isteyen 64 yaşındaki evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca'nın anlattıkları izleyenleri şaşırttı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüzünü görmediği Y.N.T.'ye 450 bin lirasını kaptırdığını iddia eden Ağca, "Bana ilk yazdığında eşime 'Ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi. Bana kolunda serum takılı fotoğraflarını gönderdi. Anne ve babasının Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldüğünü söyleyerek bin lira istedi. O fotoğrafları kim görse iyilik seven herkes yardım ederdi. Ben de öyle yaptım ve gönderdim. Daha sonra benden çeşitli bahanelerle hep para istedi" dedi.

DOLANDIRICI ÇİFTİ ESRA EROL BULDU

Ağca'nın 450 bin lirasını kaptırdığı Y.N.T. ve eşi E.T.'yi Esra Erol buldu.

Canlı yayına çıkarılan çift, programda Ağca'yı tanımadıklarını söyledi. Ancak yayına bağlanan çok sayıda vatandaş, çiftin birçok kişiyi dolandırdığı ihbarında bulundu.

HABERİ ESRA EROL VERDİ! KARI-KOVA GÖZALTINA ALINDI

Programı ihbar kabul eden Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı, çift hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen polis, çifti nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına aldı. Ağca'ya sevindiren haberi Esra Erol verdi.

TUTUKLANDILAR

Esra Erol "Haber genel anlamda negatif ama vereceğim haber pozitif. Adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Y.N.T., E.T ve H.T.'ye gözaltı kararı çıktı. Antalya Elmalı'da görülen davada bu üç isim dolandırıcılık şüphesiyle yargılanırken H.T. serbest bırakıldı. Y.N.T. ve E.T'nin tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Karı-koca davanın ardından cezaevine gönderildi" dedi.



