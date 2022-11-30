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Sosyal medyada tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı, gerçek fotoğrafını görünce şoke oldu! Esra Erol'un programına damga vuran olay

30.11.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına başvurarak yardım isteyen, evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca'nın anlattıkları izleyenleri şaşırttı. Canlı yayına katılan Halis Ağca, sosyal medya üzerinden tanıştığı Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Halis Ağca yaşadıklarını anlatırken, programa bağlanan Yaren Nur'un gerçek fotoğrafını da ilk kez görmüş oldu. Yaşlı adamın para gönderdiği hesabın Yaren Nur Toy'un kocasına ait olduğu da ortaya çıktı.

Sosyal medyada tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı, gerçek fotoğrafını görünce şoke oldu! Esra Erol'un programına damga vuran olay

Esra Erol'da programına bu hafta Halis Ağca'nın 450 bin TL dolandırılması damga vurdu. Canlı yayına çıkan, evli ve 10 çocuk babası adam, sosyal medyada tanışarak yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadına 450 bin TL parasını nasıl kaptırdığını anlattı. Esra Erol'dan yardım isteyen adamın anlattıkları programı izleyenleri de hayretler içerisinde bıraktı.

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"İLK ADIMI BİR ERKEĞİN ATMASINI İSTERİM"

Yaklaşık 7 senedir sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Halis Ağca, "Bir gün Facebook’ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk 'Ne demek istiyorsun' dedi. sonra teşekkür etti. Sonra 'İlk adımı bir erkeğin atmasını isterim' deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. 'Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim' deyip benden para istedi" ifadelerini kullandı.

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Amacının ihtiyacı olan birine yardım etmek olduğunu ifade eden Ağca, Yaren Nur ile duygusal bir ilişkisi olmadığını eşinin kendisini oğluna gelin olarak almayı düşündüğünü de söyledi. Halis Ağca, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi.

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PARA GÖNDERDİĞİ HESAP KADININ EŞİNE AİT ÇIKTI

Yaşlı adam, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un ise Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı.

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CANLI YAYINA BAĞLANDI

Olayla ilgili bir yeni gelişme yaşanırken, şüpheli canlı yayına bağlandı. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Ağva, Yaren Toy’un yüzünü ilk kez gördü.

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Esra Erol

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