KADIN

''Hiçbir estetik yaptırmadım, tamamen doğalım!''

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 16:04 | Son Güncelleme

Afrika'nın Kim Kardashian'ı Eudoxie Yao, 152 cm kalçasıyla Kim Kardashian'ın en büyük rakibi olduğunu söylüyor ve ekliyor: ''kalçalarım tamamen doğal!''

Böyle doğallık görmedik!

Afrika'nın Kim Kardashian'ı

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Fildişi sahili Abidjan şehrinde yaşayan Eudoxie Yao, yaklaşık 95 kilogram ağırlığında ve 152 cm olan kalçalarıyla oldukça dikkat çekiyor.
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Kalçalarının hiçbir cerrahi işlemden geçmediğini söyleyen Yao, ''Yolda yürüdüğüm zamantrafik duruyor ve insanlar şaşkınlıkla kalçalarıma bakıyorlar. Ancak yüzüme hiçbir şey söylemiyorlar.
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Bu görüntümü ultra seksi olarak tanımlıyorum. Benim gibi büyük kalçaları olan insanlar, daha bol kıyafet tercih ediyorlar.
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Ancak bu bana göre değil. Dar giyinmekten hoşlanıyorum'' diye konuşuyor.
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Instagram'da yarım milyon takipçisi olan kadın, takipçilerine her gün düzenli olarak iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderiyor.
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Kısa zaman sonra adını duyuran kadın, şöhretinin tadnı çıkarıyor.
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Kim Kardashian'ın rol model alan Yao, birçok ülkeden davetlere giderek televizyon programlarında hosteslik yapıyor.
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Erkekler artık eğrileri olan kadınlara ilgi gösteriyor diyen kadın hakkımda yapılan olumsuz yorumları görmezden geliyorum diye ekliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Eudoxie Yao kalça

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