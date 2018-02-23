''Hiçbir estetik yaptırmadım, tamamen doğalım!''

Böyle doğallık görmedik!

Afrika'nın Kim Kardashian'ı

1 / 9 Fildişi sahili Abidjan şehrinde yaşayan Eudoxie Yao, yaklaşık 95 kilogram ağırlığında ve 152 cm olan kalçalarıyla oldukça dikkat çekiyor.

2 / 9 Kalçalarının hiçbir cerrahi işlemden geçmediğini söyleyen Yao, ''Yolda yürüdüğüm zamantrafik duruyor ve insanlar şaşkınlıkla kalçalarıma bakıyorlar. Ancak yüzüme hiçbir şey söylemiyorlar.

3 / 9 Bu görüntümü ultra seksi olarak tanımlıyorum. Benim gibi büyük kalçaları olan insanlar, daha bol kıyafet tercih ediyorlar.

4 / 9 Ancak bu bana göre değil. Dar giyinmekten hoşlanıyorum'' diye konuşuyor.

5 / 9 Instagram'da yarım milyon takipçisi olan kadın, takipçilerine her gün düzenli olarak iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderiyor.

6 / 9 Kısa zaman sonra adını duyuran kadın, şöhretinin tadnı çıkarıyor.

7 / 9 Kim Kardashian'ın rol model alan Yao, birçok ülkeden davetlere giderek televizyon programlarında hosteslik yapıyor.

8 / 9 Erkekler artık eğrileri olan kadınlara ilgi gösteriyor diyen kadın hakkımda yapılan olumsuz yorumları görmezden geliyorum diye ekliyor.