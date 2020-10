Hiçbir şey değişmedi! Burada 45 yıldır aynı çorba kaynıyor

Tayland Ekkamai'deki dükkanlarında dedelerinin 45 yıl önce yaptığı çorbayı hala restoranlarında satan aile tarifte tek bir değişikliğe bile gitmedi.

Şef Nattapong Kaweenuntawong yemeği değiştirmeyi reddediyor ve her gün daha fazla su ve taze malzemeler ekliyor. Sığır eti, yıldız anason, tarçın, karabiber, sarımsak ve on çeşit aromatik Çin otu içeren çorba için her gün birçok kişi sıraya giriyor.

Nattapong şunları söylüyor: 'Çorbayı saklıyoruz çünkü ertesi gün suyu eklemek daha kolay ve çok fazla baharatlamak zorunda kalmadan aynı tadı koruyoruz. Bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk. Çorba, her gün saatlerce haşlanmış et ve sığır kemiklerinden yapılır.

Yumuşayana kadar dört saat kaynatılır, ardından küçük parçalar halinde kesilir ve servis yapmadan önce 4 saat daha et suyunda pişirilir. Çorba yaş aldıkça, restoranın popülaritesi arttı ve şimdi turistler öğle yemeği için buraya geliyor.'

Nattapong son olarak, 'Çorbayı her gün tatmam gerekiyor çünkü gerçekten bir tarifimiz yok. Ailenin bu konudaki aşinalığına dayanmaktadır. Her gün tadıyor ve yiyoruz, böylece aynı tadı korumak için nasıl baharatlayacağımızı biliyoruz.

15 YIL SONRA 60 YILLIK ÇORBA OLACAK

Umarım bundan 15 yıl sonra 60 yıllık çorba olacak. Son yıllarda, Avrupalı turistler mağazamıza ilgi duymaya başladı. Gelip etli erişte çorbamızı deneyebilirler ve umarım beğenirler' diye konuşuyor.