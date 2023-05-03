Hıdırellez dilek kağıdı ne yapılır, nerede kutlanır? Hıdırellez günü ne yapılmaz? İşte anlam ve önemi

Hıdırellez, baharı simgeleyen en eski geleneklerden biri. Hıdırellez'de her yıl Hz. Hızır ile Hz. İlyas'ın bir gül ağacı altında buluşup kendilerine inanıp yardım dileyenlere yardım ettiklerine inanılır. Bu gelenek Anadolu ve Balkanlarda devamlı olarak kutlanmaktadır. İşte Hıdırellez ritüelleri ile ilgili detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs'ta geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl ise Hıdırellez Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelmektedir.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece taş alanlar için taşı veya taşlar ele alınıp tüm dilekler gözler kapalıyken olması istenen her ne varsa olmuş gibi canlandırmak gerekiyor. Taşı (Sitrin veya kuvars taşı) bir kenara alıp beyaz bir kağıda dileklerin hepsi çizilir. Sonrasında dileklerin yazıldığı kağıt yakılır. Kağıt külleriyle beraber taşlarınızı gül ağacının dibine gömüp üzerini sulanır.

Taş kullanmayanlar ise aynı şekilde tüm dileklerini çizip kağıdı yakarlar. Başka beyaz bir kağıda aşk için Venüs sembolü, sağlık için Eczane sembolü, para için para sembolü çizip kağıdı katlayıp gene Gül ağacına gömüp sulanır. Ritüel için ateş, su, toprak ve hava elementini kullanmak şarttır.

