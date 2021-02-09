Hifa isminin anlamı nedir, Kur'an'da geçiyor mu? İşte analizi!

Anne ve baba adayları, dünyaya gelmesini bekledikleri bebekleri için çok sayıda isim arasından tercih yapıyor. Çocuklarına verecekleri ismin, hem farklı olmasını hem de güzel bir anlama sahip olmasını önemseyenlerin sayısı oldukça fazla. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Hifa ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Hifa isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Hifa ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

HİFA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Hifa, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin, sabreden, kadın sahabe anlamı olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın anlamı olduğu da belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor.

HİFA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Hifa isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: