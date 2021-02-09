Hifa isminin anlamı nedir, Kur'an'da geçiyor mu? İşte analizi!

Anne ve baba adayları, dünyaya gelmesini bekledikleri bebekleri için çok sayıda isim arasından tercih yapıyor. Çocuklarına verecekleri ismin, hem farklı olmasını hem de güzel bir anlama sahip olmasını önemseyenlerin sayısı oldukça fazla. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Hifa ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Hifa isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Hifa ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Hifa, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin, sabreden, kadın sahabe anlamı olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın anlamı olduğu da belirtiliyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Hifa isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin anlayışlı ve sakin bir kişiliğe sahip oldukları biliniyor. Bu nedenle insanları kırmamaya ve üzmemeye özen gösteriyorlar. Bir sorun yaşadıklarında ise hemen parlamadan detaylı olarak düşünerek hareket ediyorlar. Daima planlı ve programlı oldukları için adım attıkları her işte başarıya ulaşabiliyorlar. Yardımsever kişilikleri nedeniyle çevrelerinde sevilirlerken aynı zamanda girdikleri her ortama kolayca uyum sağlayabiliyorlar.
Kendileri için önemli olan konularda risk almaktan korkmayan bu kişiler, hayattan zevk almaya ve rutinden uzaklaşmaya özen gösteriyorlar. Çözüm üretme konusunda becerikli oldukları için kararlarına daima saygı duyuluyor ve çevrelerinde güvenilir olarak kabul ediliyorlar.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak ismin manasının sabreden ve kadın sahabe olduğu biliniyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.
Bu insanlar mutsuz insan görmekten hoşlanmıyorlar. Kendilerini de mutlu etmek için daima gülmelerinde yarar var. Zaman zaman duygusallaşıp ağlayabiliyorlar ama bunu bir güçsüzlük göstergesi olarak görmelerine gerek yok. Yine de daima mutlu olmak için çevrelerindeki kendilerine kötü gelen insanları hayatlarından çıkarmaları gerekiyor. Henüz yapmamış olsalar da gelecekte bir hayvan sahiplenmeleri çok olası. Öte yandan duygularını ve bilgilerini saklamak yerine başkalarıyla paylaşmayı denemeleri de önemli.
Hifa isminin yanına yakışan isimler olarak ise Esra, Eylül, Duru, Lina, Minel, Elif ve Su isimleri önerilebiliyor.
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